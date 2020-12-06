بدأوا لعبة اللوم.. موظفو ترامب يتقاذفون الاتهامات في آخر 50 يوما لهم بالبيت الأبيض

بدأ أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانقلاب على بعضهم البعض مع اقتراب نهاية أيامهم الأخيرة في البيت الأبيض، فمع بقاء 50 يومًا فقط على أداء جو بايدن اليمين الدستورية، بدأ موظفو ترامب الانخراط في - واحدة من الأوقات المفضلة في واشنطن العاصمة - لعبة اللوم.





وتعرضت للهجوم أولًا ستيفاني جريشام، إحدى مساعدي ميلانيا ترامب المقربين، والتي تعرضت لـهجوم في مقال على صحيفة "نيويورك بوست" يوم الإثنين حيث ألقى "المطلعون'' في البيت الأبيض باللوم عليها في فقدان السيدة الأولى مكانتها للظهور على غلاف إحدى المجلات البريطانية وحلت محلها ميجان ماركل .





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وقال عنها مسؤول إداري كبير وفقا لما رواه لـ موقع "ديلي ميل" بأنه "كان يحاول اكتشاف المنطق الذي يمكن أن يكون فيه ولا يمكنني العثور عليه" وفقا لتعبيره.





ونقلًا عن "المطلعين الذين عملوا في البيت الأبيض على مدى السنوات الأربع الماضية" و"الموالين للإدارة"، زعمت صحيفة نيويورك بوست أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب كانت "غير مخدومة" من قبل جريشام.





وأحد الأمثلة التي يستشهدون بها هو إصدار سبتمبر 2020 من مجلة "تاتلر" البريطانية حيث ظهرت ميجان ماركل، دوقة ساسكس، على الغلاف بدلًا من ميلانيا ترامب، التي أجرت مقابلة مع المجلة عبر البريد الإلكتروني.





ومن المعروف أن صحيفة نيويورك بوست هي إحدى الصحف المفضلة لدى الرئيس ترامب وواحدة يقرأها يوميًا - مما يعني أن القطعة قد لاحظها بالتأكيد القائد العام للقوات المسلحة.





وقد تكون بداية المزيد من الاتهامات القادمة - وهي سمة مشتركة في حقبة ترامب حيث يحترفها المساعدون ضد بعضهم البعض ويتم عرضها في المقالات الإخبارية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال مسؤول "أعتقد لسوء الحظ أن الأمر كذلك" ، مضيفًا "هذا ليس نادرًا مع بعض الأشخاص حول الرئيس"، وفقا لـ ديلي ميل

وكان المزاج السائد في البيت الأبيض كئيبًا حيث يخسر الرئيس ترامب معركة قانونية بعد معركة قانونية بينما كان يحاول قلب الانتخابات.

وزعمت حملته حدوث تزوير كبير للناخبين لكنها فشلت في تقديم أي دليل.

وفي غضون ذلك، شكل بايدن لجنة التنصيب الرئاسي الخاصة به وبدأ في تسمية مرشحي الحكومة.

وخلال ذلك، هدد جون ماكنتي، مدير مكتب شؤون الرئاسة، بطرد الموظفين إذا بدأوا في البحث عن وظيفتهم التالية بعد انتهاء إدارة ترامب في 20 يناير، وهو مرسوم لم يرفع الروح المعنوية.

