بدأوا لعبة اللوم.. موظفو ترامب يتقاذفون الاتهامات في آخر 50 يوما لهم بالبيت الأبيض

بدأ أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانقلاب على بعضهم البعض مع اقتراب نهاية أيامهم الأخيرة في البيت الأبيض، فمع بقاء 50 يومًا فقط على أداء جو بايدن اليمين الدستورية، بدأ موظفو ترامب الانخراط في - واحدة من الأوقات المفضلة في واشنطن العاصمة - لعبة اللوم.
وتعرضت للهجوم أولًا ستيفاني جريشام، إحدى مساعدي ميلانيا ترامب المقربين، والتي تعرضت لـهجوم في مقال على صحيفة "نيويورك بوست" يوم الإثنين حيث ألقى "المطلعون'' في البيت الأبيض باللوم عليها في فقدان السيدة الأولى مكانتها للظهور على غلاف إحدى المجلات البريطانية وحلت محلها ميجان ماركل .
وقال عنها مسؤول إداري كبير وفقا لما رواه لـ موقع "ديلي ميل" بأنه "كان يحاول اكتشاف المنطق الذي يمكن أن يكون فيه ولا يمكنني العثور عليه" وفقا لتعبيره.
ونقلًا عن "المطلعين الذين عملوا في البيت الأبيض على مدى السنوات الأربع الماضية" و"الموالين للإدارة"، زعمت صحيفة نيويورك بوست أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب كانت "غير مخدومة" من قبل جريشام.
وأحد الأمثلة التي يستشهدون بها هو إصدار سبتمبر 2020 من مجلة "تاتلر" البريطانية حيث ظهرت ميجان ماركل، دوقة ساسكس، على الغلاف بدلًا من ميلانيا ترامب، التي أجرت مقابلة مع المجلة عبر البريد الإلكتروني.
ومن المعروف أن صحيفة نيويورك بوست هي إحدى الصحف المفضلة لدى الرئيس ترامب وواحدة يقرأها يوميًا - مما يعني أن القطعة قد لاحظها بالتأكيد القائد العام للقوات المسلحة.
وقد تكون بداية المزيد من الاتهامات القادمة - وهي سمة مشتركة في حقبة ترامب حيث يحترفها المساعدون ضد بعضهم البعض ويتم عرضها في المقالات الإخبارية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال مسؤول "أعتقد لسوء الحظ أن الأمر كذلك" ، مضيفًا "هذا ليس نادرًا مع بعض الأشخاص حول الرئيس"، وفقا لـ ديلي ميل
وكان المزاج السائد في البيت الأبيض كئيبًا حيث يخسر الرئيس ترامب معركة قانونية بعد معركة قانونية بينما كان يحاول قلب الانتخابات.
وزعمت حملته حدوث تزوير كبير للناخبين لكنها فشلت في تقديم أي دليل.
وفي غضون ذلك، شكل بايدن لجنة التنصيب الرئاسي الخاصة به وبدأ في تسمية مرشحي الحكومة.
وخلال ذلك، هدد جون ماكنتي، مدير مكتب شؤون الرئاسة، بطرد الموظفين إذا بدأوا في البحث عن وظيفتهم التالية بعد انتهاء إدارة ترامب في 20 يناير، وهو مرسوم لم يرفع الروح المعنوية.
وبينما يرفض الرئيس ترامب التنازل، وبدأت لعبة إلقاء اللوم على الحملة الانتخابية.
وكان المعاونون يقاتلون في الصحافة حول من يقف في أي جانب - أولئك الذين يشجعون الرئيس على الاستمرار في معركته القانونية الخاسرة وأولئك الذين يحاولون إقناعه بخسارة المعركة.
ولعبة اللوم شائعة في جميع الإدارات ولكن بشكل خاص في إدارة الرئيس ترامب، حيث يقوم المساعدون أحيانًا بشن نسختهم الخاصة من "ألعاب الجوع" لخدمة الحياة في البيت الأبيض.
والآن بعد أن دقت عقارب الساعة وقتهم في البيت الأبيض، فإن السكاكين خرجت بين الموظفين الذين يتطلعون إلى الهبوط في عالم ما بعد ترامب والتأكد من أن أفعالهم في الإدارة مرسومة في أفضل ضوء ممكن.
وجريشام هي إحدى المساعدات القلائل في فلك ترامب الذين خدموا منذ الأيام الأولى للحملة الرئاسية لعام 2016 للبقاء على قيد الحياة حتى الأيام الأخيرة من إدارته.
وكانت فترة ولايتها في عالم ترامب تدور حول رأسها: فقد بدأت كمساعدة صحفية في الحملة، وكانت نائبة في متجر الصحافة في الجناح الغربي، وانتقلت إلى الجناح الشرقي لتكون الناطقة باسم ميلانيا ترامب، وعادت إلى الجناح الغربي إلى أن تكون السكرتيرة الصحفية - حيث تميزت بعدم عقد مؤتمر صحفي واحد - للعودة إلى الجناح الشرقي لتكون رئيسة أركان السيدة الأولى.
واقتربت جريشام من ميلانيا ترامب - المرأتان تتحدثان وتتحادثان يوميًا - وقد أثبت ذلك نعمة إنقاذها بعد فترة خدمتها كوزيرة للبيت الأبيض.
وفي دفاع جريشام، فإن وظيفة السكرتير الصحفي لا تستحق الشكر في عهد ترامب، حيث يعتبر الرئيس نفسه أفضل مدافع ومتواصل له.
وكانت جريشام تخدم أيضًا الدور الثلاثي لمدير اتصالات البيت الأبيض، والسكرتير الصحفي للبيت الأبيض، والمتحدث باسم الجناح الشرقي.
ولكنها لم تعقد إيجازًا صحفيًا مطلقًا، وبدأ فشلها في إطلاق استراتيجية إعلامية عدوانية يثير امتعاض بعض كبار الموظفين في الجناح الغربي، ولا سيما جاريد كوشنر، الذي يعمل كمستشار أول للرئيس، لكن الكثيرين يرون أنه رئيس بحكم الواقع لـ العاملين.
وعندما تمت الإطاحة بجريشام من منصب السكرتيرة الصحفية في أبريل، ورد أن كوشنر غير راضية عن نهجها التفاعلي تجاه الصحافة بدلًا من الخروج قبل القصة.
وأصبحت ضحية عندما جاء مارك ميدوز كرئيس لموظفي البيت الأبيض وأجرى العديد من التغييرات في الموظفين.