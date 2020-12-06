بيان برلماني عاجل بسبب ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والمياه والغاز

أعلن حسن السيد عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، عن تقدمه ببيان عاجل للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن زيادة أسعار فواتير الكهرباء والغاز والمياه الخاصة بالمصريين.
واكد "السيد" لـ"صدى البلد"، أن شركات الكهرباء والغاز والمياه تضع تقديرات جزافية لا أساس لا من الصحة ولا تعتمد على العدادات المسؤولة عن استهلاك المواطن الحقيقى، وذلك أمر مرفوض ولا يتناسب مع مصداقية هذه الشركات التى تدخل كل بيت مصرى ويعتمد عليها المواطن في جميع شئونه.
وتابع النائب: " المواطن عايز ياكل عيش ومينفعش نيجي عليه وينبغى أن نكون رحماء عليه من اى حد".
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تلقى عدد ضخم من الشكاوي جميعها تتضمن غضب من جانب المواطنين بسبب الارتفاع الرهيب فى أسعار الفواتير الخاصة بالكهرباء والغاز والمياه.
وأشار عضو مجلس النواب، الى أنه سيقوم بتقديم البيان حتى يتم التحقيق فى هذا الأمر ومحاسبة المسؤولين عنه داخل قبة البرلمان.
ويقدم "صدى البلد" لقرائه خطوة بخطوة طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بك، ويمكن للمناطق التابعة لشركات توزيع الكهرباء الاستعلام عن فواتير الكهرباء الخاصة بهم إلكترونيًا من خلال الدخول على رابط الشركة التابع لها من خلال ذلك الرابط وإدخال البيانات المطلوبة
http://www.moee.gov.eg/test_new/serv2.aspx
1- قم باختيار المحافظة التى تسكن فيها .
2- قم باختيار الفرع التابع لك وهو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى.
3- اكتب رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام .
4- قم بالضغط على أمر إظهار الفاتورة سوف تظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين يمكن استعراضهما بالسهم يمين " فاتورة سابقة " و الرجوع للفاتورة الأخيرة بالسهم شمال "فاتورة تالية".
5- إذا لم تظهر لك فاتورة حاول التأكد من إدخال الفرع صحيحا وكذلك رقم الاشتراك كما هو موضح سابقًا من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة وحاول كتابتها مرة أخرى .
6- يمكنك أيضا الاستعلام من جديد .
http://www.moee.gov.eg/test_new/serv2.aspx
1- قم باختيار المحافظة التى تسكن فيها .
2- قم باختيار الفرع التابع لك وهو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى.
3- اكتب رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام .
4- قم بالضغط على أمر إظهار الفاتورة سوف تظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين يمكن استعراضهما بالسهم يمين " فاتورة سابقة " و الرجوع للفاتورة الأخيرة بالسهم شمال "فاتورة تالية".
5- إذا لم تظهر لك فاتورة حاول التأكد من إدخال الفرع صحيحا وكذلك رقم الاشتراك كما هو موضح سابقًا من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة وحاول كتابتها مرة أخرى .
6- يمكنك أيضا الاستعلام من جديد .