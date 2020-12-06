بيان برلماني عاجل بسبب ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والمياه والغاز

أعلن حسن السيد عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، عن تقدمه ببيان عاجل للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن زيادة أسعار فواتير الكهرباء والغاز والمياه الخاصة بالمصريين.





واكد "السيد" لـ"صدى البلد"، أن شركات الكهرباء والغاز والمياه تضع تقديرات جزافية لا أساس لا من الصحة ولا تعتمد على العدادات المسؤولة عن استهلاك المواطن الحقيقى، وذلك أمر مرفوض ولا يتناسب مع مصداقية هذه الشركات التى تدخل كل بيت مصرى ويعتمد عليها المواطن في جميع شئونه.





وتابع النائب: " المواطن عايز ياكل عيش ومينفعش نيجي عليه وينبغى أن نكون رحماء عليه من اى حد".





وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تلقى عدد ضخم من الشكاوي جميعها تتضمن غضب من جانب المواطنين بسبب الارتفاع الرهيب فى أسعار الفواتير الخاصة بالكهرباء والغاز والمياه.





وأشار عضو مجلس النواب، الى أنه سيقوم بتقديم البيان حتى يتم التحقيق فى هذا الأمر ومحاسبة المسؤولين عنه داخل قبة البرلمان.