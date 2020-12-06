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وحيد حامد: إنجاز مسلسل الجماعة 3 في أقرب وقت ..فيديو

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:04 م
وحيد حامد
وحيد حامد
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شيرين عادل
قال السيناريست وحيد حامد، إننى شعرت بعد تكريمي بأنني قمت بتأدية رسالة ونجحت بها، وأحمد الله كثيرا على نجاحها، وإرسال كلام طيب للمواطنين خلال مشواري الفني. 

وعن إطلاق مسلسل "الجماعة 3" فى شهر رمضان، كشف "حامد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، أنه لم يتم طرح المسلسل بنسخته الثالثة رمضان القادم؛ خاصة وأنه عمل درامى ضخم، ويحتاج إلى وقت وجهد كبير، لافتا إلى أن العمل الآن يسرى على قدم وساق لإنجاز هذا العمل فى أقرب وقت. 

ولفت إلى أنه يعكف حاليا أيضا على كتابة  فيلم درامى، ومن المقرر أن يكون من إخراج ساندرا نشأت، وسيتم الكشف عن قصته وأحداثه خلال الفترة المقبلة. 

وأشار وحيد حامد، إلى أننا بحاجة إلى ترك مساحة أكبر للتفكير والخيال، لافتا إلى أن شباب مصر هم أكثر الأفراد إخلاصا للبلاد ويشعرون بمصر كثيرا.

وكان مهرجان القاهرة السينمائي كرم فى حفل الافتتاح وفى دورته المنعقدة فى الفترة الحالية بدار الأوبرا المصرية السيناريست الكبير وحيد حامد بجائزة إنجاز العمر عن حصيلة مشوراه الفني.

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