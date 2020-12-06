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حوادث

غدا.. بدء تصويت المصريين بالداخل في آخر جولات انتخابات النواب

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:13 م
الانتخابات
الانتخابات
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جودت عيد - محمد زهير
تبدأ غدا الاثنين عملية التصويت في ختام الماراثون الانتخابى بمجلس النواب 2020، التي يتنافس فيها 202 مرشح على 101 مقعد متبق من الجولة الأولى للمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان.


وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية فى 13 محافظة هى: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.

 
وحسمت القائمة الوطنية من أجل مصر مقاعد قطاعى القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا ومخصص لهما 142 مقعدا ولم تحسم أى محافظة من المحافظات الـ13 جميع مقاعدها من الجولة الأولى بالنظام الفردي.

 
وحسم من الجولة الأولى 41 مقعدا من أصل 142 مقعدا بنظام الفردى وتبقى 101 مقعد تجرى عليها انتخابات الاعادة بين 202 مرشح فى أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.

 
وتتمثل المقاعد التى حسمت فى 4 محافظات هى القاهرة والقليوبية وبورسعيد وجنوب سيناء حيث جاء فى محافظة القاهرة 19 دائرة بإجمالى 31 مقعدا فرديا تم حسم 13 دائرة منها بعدد 24 مقعدا وتبقى 7 مقاعد موزعة كالتالى: مقعد فى الزيتون ومقعد فى حدائق القبة ومقعد فى اول مدينة نصر ومقعد فى المرج ومقعد فى البساتين ومقعدان فى حلوان المخصصة لها بالنظام الفردى.

 
وفى محافظة القليوبية بها 6 دوائر بإجمالى 16 مقعدا فرديا تم حسم 5 دوائر وتبقى مقعد واحد من أصل ثلاثة مقاعد مخصصة لدائرة قليوب، وفى محافظة بورسعيد بها دائرتان بإجمالى مقعدين مقعد فردى تم حسم دائرة واحدة وهى دائرة الزهور وتبقى مقعد واحد بدائرة بورفؤاد، وفى محافظة جنوب سيناء بها دائرتان بإجمالى مقعدين فردى تم حسم مقعد بدائرة أول شرم الشيخ ومتبق مقعد بدائرة الطور.


وانطلق ماراثون تصويت المصريين بالخارج الخميس، في ختام جولات انتخابات مجلس النواب 2020، التي يتنافس فيها 202 مرشح على 101 مقعد متبق من الجولة الأولى للمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان، حيث بدأ الناخبون في طباعة بطاقات الاقتراع من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات والتي تستمر حتى اليوم الجمعة، وابداء رأيهم فيها وارسالها الى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية عبر البريد المستعجل.
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