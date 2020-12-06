بسبب التقصير.. تفاصيل إقالة رئيسي وحدتي ميت حلفا بقليوب والمنيرة بالقناطر الخيرية

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة تفقدية بمدينة قليوب والقناطر الخيرية لمتابعة موقف المتغيرات المكانية، ونسب الردود على المتغيرات التي تطرأ ويجري رصدها عن طريق الوحدات المحلية لكل مدينة .





وخلال جولة المحافظ بقريه ميت حلفا لاحظ عدد من المخالفات التي تم رصدها من قبل منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وعلى الفور أصدر المحافظ قرارا بإقالة رئيس الوحدة المحلية بميت حلفا بسبب المخالفات التي رصدها خلال الجولة.





كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق التام لإزالة التعديات التي يتم رصدها في المهد وعدم الانتظار حتى تتفاقم وتتحول لكتل خرسانية يصعب التعامل معها.





وتوجه المحافظ، بعدها، إلى قرية المنيرة بمركز ومدينة القناطر الخيرية، حيث لاحظ أحد الكافيتريات التي تقوم باستغلال حرم ترعة الساحل، وعلى الفور وجه المحافظ بإزالتها وتحرير محضر لصاحبها، كما أمر بإقالة رئيسة الوحدة المحلية لقرية المنيرة .





وأشار المحافظ إلى أن منظومة المتغيرات المكانية في المحافظة الغرض منها اكتشاف كل ما هو متغير على الأرض في جميع المراكز والمدن والأحياء، ثم دراسة هذه المتغيرات، وتحديد نوع المتغير وحالته من حيث وضعه القانوني ورصد التعديات على الرقعة الزراعية سواء بالبناء أو التبوير ومراقبتها من خلال وحدة المتغيرات باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد، في رصد ومتابعة المتغيرات المكانية للوصول للمعلومة بطريقة سريعة وبتقنية حديثة من خلال صور الأقمار الصناعية.





واشار الى ان منظومة الأقمار الصناعية المستخدمة حاليا توفر صورا فضائية بدقة عالية، نستطيع من خلالها رصد المخالفات والتعديات على أراضى الدولة، مؤكدًا أن المنظومة الحديثة ساعدت فى نشر وترسيخ قناعة عامة وحقيقية لدى المواطنين بأن الدولة قادرة على رصد كافة مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والتعامل معها، سواء كانت تلك الحالات داخل المدن والاحياء والقري.