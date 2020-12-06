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لجنة مكافحة كورونا: نسبة الشفاء بـ بروتوكول العلاج المصري لـ الفيروس كبيرة جدا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:14 م
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
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حمزة شعيب
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، إن العالم كله في مرحلة ترقب لزيادة أعداد المصابين بـ كورونا في ديسمبر الجاري ويناير المقبل.

وتابع "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن مصر قادرة على التعامل مع الموجة الثانية لـ كورونا بطرق أسرع.

وأردف "ندرس جميع اللقاحات لاستخدام الأفضل والأكثر فعالية وآمنا منها"، مضيفا "خلال أسبوعين سيتم التعاقد على لقاح فيروس كورونا".

وأوضح "نسبة الشفاء من البروتوكول العلاجي المصري لـ كورونا كبير جدا"، منوهًا بأن التزام المواطنين ووعيهم ضروري جدا لمواجهة الفيروس.

وفي سياق منفصل، وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الشكر لجامعة هارفارد بالتزامن مع مرور عام على توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الزمالة المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان وقسم الدراسات العليا للتعليم الطبي بكلية طب جامعة هارفارد الأمريكية، وذلك ضمن حزمة من المبادرات الرئاسية للنهوض بمنظومة التعليم الطبى، مؤكدة أن جامعة هارفارد الأمريكية من واحدة من ضمن الجامعات العريقة فى العالم منذ استحداث التصنيف العالمى لكلية طب.

وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج التدريبي يستهدف ١٢٠٠ من العاملين بالقطاع الصحى خلال العام الواحد، لبرامج الأبحاث الاكلينيكية وتدريب المدربين، وذلك حرصًا على أن يحصل الطبيب على أعلى مستوى من التدريب، مشيرة إلى تدريب ٦٠ من طلاب الماجستير بمجالات جودة الرعاية الصحية، إضافةً إلى اعتماد البرامج التعليمية من الزمالة المصرية، وتحويل البرامج التعليمية إلى محتوى إلكترونى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

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