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أخبار العالم

كايلي جينر بـ إطلالة جذابة وسط الثلوج.. صور

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:17 م
نجمة تليفزيون الواقع
نجمة تليفزيون الواقع كايلي جينر
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محمد بدران


شاركت نجمة تليفزيون الواقع كايلي جينر، متابعيها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور جديدة لها من احدث جلسة تصوير.


وظهرت كايلي جينر، بإطلالة جريئة وسط الثلوج، مرتدية "جمبسوت" ذا أكمام، وجاكيت انيق بلون النمر وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشفت عن أنوثتها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت كايلي جينر فى الماكياج على الألوان الجذابة التي تبرز جمال أنوثتها، وتركت شعرها الاشقر الطويل منسدلا بين كتفيها بتسريحة تبرز عن جمالها.


يذكر أن كايلي جينر، انفصلت عن حبيبها ووالد طفلتها الوحيدة ستورمي، مغني الراب الشهير ترافيس سكوت بسبب عدم رغبته في تكوين أسرة في الوقت الذي تفكر فيه كايلي جينر في الإنجاب مجددا رغم صغر سنها.


كانت العلاقة بين كايلي (22 عامًا) وسكوت (28 عامًا) بدأت عام 2017، ولدى الاثنين طفلة تدعى ستورمي وتبلغ من العمر 19 شهرًا.


وكشفت مجلة الامريكية Us weekly، عن احتمالية عودة نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر الى حبيبها السابق مغني الراب الامريكي ترافيس سكووت، بعد مرور قرابة عام على انفصالهما. 


وقالت المجلة الامريكية ان الحالة المزاجية بين كايلي جينر وترافيس سكووت تتغير بين الحين والاخر، مشيرة الى ان كل فترة يمر الثنائي الشهير بحالة مختلفة. 


كما اكدت us weekly في تقريرها ان كايلي جينر لا تمانع من الانجاب مجددا من ترافيس سكووت ، بعدما انجبت منه طفلتها الوحيدة ستورمي التي تبلغ من العمر عامين ونصف .

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