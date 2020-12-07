أنشطة جامعة حلوان.. خريطة البطولات الرياضية خلال العام الدراسى الحالى.. بطولة للألعاب الالكترونية.. مسابقة فى كرة السرعة والتنس

جامعة حلوان:

أ طلقت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الأنشطة الطلابية للعام الدراسى الجديد، وبدأت لجان الأنشطة واتحاد الطلاب التعريف بأنشطتهم للترفيه عن الطلاب خلال هذا العام.





وأعلنت الادارة المركزية برعاية شباب الجامعة عن تنظيم العديد من البطولات الرياضية خلال شهر ديسمبر 2020 .





أوضح مسؤلو رعاية شباب الجامعة أن تنظيم الجامعة لبطولة بتنس الطاولة من المقرر إقامتها على مدار يومين ابتداء من الاثنين 21 ديسمبر 2020 و بطولة كرة السرعة من المقرر إقامتها يوم 29 ديمسبر 2020 ، و تقام البطولة بالصالة الرياضية رقم 1 بحرم الجامعة بعين حلوان .





واطلقت ايضا رعاية شباب الجامعة بطولة الالعاب الالكترونية بالصالة رقم 1 بحرم الجامعة بعين حلوان يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 ومسابقة الذراع الحديدة على مستوى كليات جامعة حلوان يوم الخميس 10 ديسمبر 2020 فى الساعة العاشرة صباحا وانه مسموح لكليات الجامعة المشاركة فيها ماعدا كلية التربية الرياضية.

وتم الإعلان عن مسابقة لكمال الاجسام من المقرر انطلاقها يوم الثلاثاء المقبل بمقر كلية التربية الرياضية بنين بالهرم الساعة العاشرة صباحا للطلاب الذكور بالكليات و مسابقة العاب القوى فمن المقرر اقامتها يوم الاحد 20 ديسمبر 2020 بحرم الجامعة بعين حلوان بالصالة الرياضية للطلاب الذكور و الاناث يكافة الكليات فى تمام الساعة 10 صباحا ومسابقة رفع الاثقال من المقرر اقامتها يوم الاحد 20 ديسمبر فى الساعة التاسعة صباحا بمقر كلية التربية الرياضية بنين بالهرم و مسموح للطلاب الذكور بكافة كليات الجامعة بالترشح للمسابقة .

تم الإعلان كذلك عن مسابقة الطائرة الورقية لجميع طلاب كليات جامعة حلوان، برعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام الرفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون خدمة الطلاب.

ينشر "صدى البلد"، شروط المشاركة في مسابقة الطائرة الورقية وضوابط التقيم في المسابقة:

- لكل كلية الحق بالمشاركة بعدد 10 طلاب 5 طلبة + 5 طالبات

- الالتزام بإحضار كل لاعب لأدواته الشخصية

-الاهتمام بالشكل الجمالى للطائرة (من 1 إلى 10 درجات)

- أن يكون زمن رفع الطائرة من الأرض والحفاظ عليها لمدة 10 دقائق

- فى حالة سقوط الطائرة يخصم 10 نقاط من المتسابق

- فى حالة سقوط الطائرة يحق للاعب إعادة الطيران مرة أخرى خلال الزمن المحدد (10 دقائق من بداية الإذن بالطيران) .

- رفع الطائرة من الأرض خلال زمن قدرة 2 دقيقة

- من حق اللاعب اختيار توقيت رفع الطائرة على أن يقوم بإبلاغ المسئول

وقد حددت الجامعة يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020 موعدًا لبطولة الطائرة الورقية فى مهبط الطائرات بجوار البوابة الفرعية للحرم الجامعي فى تمام الساعة 9 صباحا بمشاركة جميع طلاب الجامعة.



