لـ السيدات.. ابتعدي عن هذه التسريحات لمنع تساقط الشعر

- تجنبي تموج الشعر باستمرار

- قللي من الأصباغ والمواد الكيميائية.

يزيد استخدام المواد الكيميائية لصبغ الشعر من فرص حدوث أضرار جسيمة لشعرك، تجنبي صبغ شعرك أكثر من مرة في مدة من 4-6 أسابيع، وعندما يتعلق الأمر باللون الغامق، إنه ألطف كثيرًا لشعرك أن تدعه يتحول بدلًا من صبغه.