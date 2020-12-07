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مرأة

لـ السيدات.. ابتعدي عن هذه التسريحات لمنع تساقط الشعر

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:02 ص
علاج تساقط الشعر
علاج تساقط الشعر
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نهى هجرس
يوجد لتساقط الشعر أسباب عديدة محتملة، بما في ذلك النظام الغذائي، أو نقص المعادن، أو الأدوية، أو الإجهاد الشديد، أو المرض، أو التلوث، أو عوامل وراثية، ويعاني الكثير من السيدات من تساقط الشعر، ولا يوجد طريقة تضمن منع تساقط الشعر الذي يسقط بسبب عوامل وراثية، أو الذي يسقط بسبب عوامل لا يمكن التحكم بها.

وكشفًا لما قدمه موقع "wikihow" غليكم ابرز الطرق الطبيعية لعلاج تساقط الشعر...

- الحد من استخدام مجفف الشعر
تضعف الحرارة بروتينات الشعر، وتؤدي التدفئة الدائمة والتجفيف إلى تقصف الشعر وضعفه مما يتسبب في فقدان الشعر والذي لم يكن يعاني من ذلك من قبل، والتجفيف الطبيعي هو الأفضل بالنسبة للشعر، لذلك حاولي تجفيف شعرك بشكل طبيعي أكثر من تجفيفه بالحرارة، وتسبب الأجهزة الأخرى التي تسخن شعرك مثل جهاز تجعيد الشعر الساخن، والفرش الساخنة، وأجهزة تنعيم الشعر إلى نفس الأثر، لذلك كوني حذرة عند استخدام الأدوات الساخنة لأن حرق فروة الشعر باستمرار يلحق الضرر ببصيلات الشعر بشكل دائم.

- تجنبي تموج الشعر باستمرار
يشير تمويج الشعر إلى إما الفرد الكيميائي أو التمويج الكيميائي، وكلاهما يسبب التلف للشعر، فكرة عملها على وجه التحديد هو مسر الروابط الداخلية لشعرك ثم إصلاحها بطريقة مختلفة لفرد الشعر أو تجعيده، يضعف ذلك شعرك ويجعله باهت وجاف وهش، بمرور الوقت يسبب جفاف الشعر وهشاشانه إلى تساقط الشعر.

- قللي من الأصباغ والمواد الكيميائية.
يزيد استخدام المواد الكيميائية لصبغ الشعر من فرص حدوث أضرار جسيمة لشعرك، تجنبي صبغ شعرك أكثر من مرة في مدة من 4-6 أسابيع، وعندما يتعلق الأمر باللون الغامق، إنه ألطف كثيرًا لشعرك أن تدعه يتحول بدلًا من صبغه.

- تجنبي شد شعرك بقوة شديدة
بعض تسريحات الشعر تتطلب سحب شديد ووضع مشابك أو أساتك في الشعر مما يتسبب في تساقط الشعر إذا قومتي بذلك على أساس يومي، على سبيل المثال، تتسبب تسريحات ذيل الحصان المشدودة، وتضفير الشعر بأكمله، والجدائل إلى تساقط الشعر بشكل ملحوظ عند القيام بها بشكل يومي

كما ان لف الشعر بقوة على بكرات، وخاصة البكرات الساخنة تسبب أيضًا تساقط الشعر بشدة، والاسم الطبي لتساقط الشعر بسبب تسريحات الشعر التي تشد الشعر بقوة هو "ثعلبة الشد" ويمكن الوقاية منها بشكل كامل باعتباره سبب بحد ذاتها.

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