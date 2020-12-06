"شاب في العشرينات" ديوان شعر لـ محمد وحيد قلموش عن دار "أحرف"

صدر حديثا عن دار "أحرف" للنشر والتوزيع ديوان شعر جديد للكاتب والروائي محمد وحيد قلموش، بعنوان "شاب في العشرينات".









الديوان يحمل بين طياته الكثير من التجارب الشعرية لفئة الشباب في ظل الغزو الثقافي والالكتروني الموجود على منصات التواصل الاجتماعي، ويشجع فئة الشباب والأطفال على الحفاظ على التقاليد والعادات المورثة في مجتمعنا العربي.









"شاب في العشرينات" يعد تجربة شعرية جديدة للشاعر محمد وحيد قلموش، ويضم الديوان 50 قصيدة شعرية تحمل تجارب متعددة للشباب والأطفال في مقتبل العمر.









يذكر أن الكاتب محمد وحيد قلموش صدر له من قبل رواية "لا أحد ينام هنا"، و"للنصيب أشياء أخرى"، وشارك في معرض الكتاب قبل الماضي بمؤلفه الأخير، وحقق الكتاب مبيعات كبيرة.









كانت وزارة الثقافة قررت تأجيل معرض القاهرة الدولي للكتاب ليقام في شهر يونيو المقبل، وهو المعرض السنوي الذي ينتظره الناشرون من داخل مصر وخارجها وزوار المعرض كل سنة، فيعتبر فرصة جيدة لشراء الكتب بأسعار مناسبة، لكن قرار التأجيل أحبط الكثير من الكتاب والعاملين في صناعة النشر.









ويعتبر معرض القاهرة الدولي للكتاب من أكبر معارض الكتب في الوطن العربي، ويبلغ عدد زواره يوميا 300 ألف شخص، وعدد الناشرين وصل في دورة المعرض الماضية لـ700 ناشر مصري، وتم طرح المئات من الإصدارات، بخلاف دور النشر العربية و الأجنبية. وأقيم المعرض بمقره الجديد لأول مرة في العام الماضي بالتجمع الخامس.