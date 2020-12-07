استجابة لصدى البلد.. محافظة الغربية تستجيب لمطالب أهالى كفر داود

فى استجابة لما نشر فى خدمة " بين الناس " بموقع صدى البلد الاخبارى " تحت عنوان "منازل ومحلات كفر داود غارقة في مياه الصرف والأمطار.. والأهالي تستغيث من ردم الملعب بالرمال"، قام المسوؤلون فى محافظة الغربية بتجريف الملعب بمركز شباب كفر الحاج داود من أجل حل مشاكل الصرف الصحي.



ويوجه موقع " صدى البلد " الشكر للمسوؤلين فى محافظة الغربية على سرعة الاستجابة وحل مشاكل المواطنين



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

