برلمانى: إنشاء منظومة لخدمات الطرق تساهم فى تقليل البطالة

أشاد ممدوح عمارة عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء منظومة مراكز الخدمات الخاصة بالمحاور على نحو يتكامل مع المشروع القومي للطرق الجديدة على مستوى الجمهورية، وذلك لتوفير كافة سُبل الأمان والراحة للمواطنين.









وقال "عمارة" لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يسعى للتنمية فى جميع المجالات ويضع مصلحة المواطن والدولة امامة طوال الوقت، والتوجيهات الاخيرة خير دليل على ذلك ، لافتا الى أن إنشاء منظومة جديدة لخدمات المحاور تساهم بشكل كبير فى تقليل نسبة البطالة فى مصر.









يأتى ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع اللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة "مراكز الخدمات المتكاملة لشبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية".

ووجّه الرئيس بإنشاء منظومة مراكز الخدمات الخاصة بالمحاور على نحو يتكامل مع المشروع القومي للطرق الجديدة على مستوى الجمهورية، وذلك لتوفير كافة سبل الأمان والراحة للمواطنين من مرتادي الطرق، وتحقيق عائد استثماري واقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة في تلك المراكز، وكذلك توسيع نطاق التنمية بالاستغلال الأمثل للأراضي على جوانب الطرق والمحاور، وعلى نحو يتسق مع الامتداد الحضاري والعمراني الذي تهدف إليه الدولة.

وفي هذا الإطار؛ عرض اللواء مجدي أنور الموقف التنفيذي لتطوير الخدمات الخاصة بالعديد من الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتطوير الأراضي المحيطة بها خدميًا واقتصاديًا واستثماريًا.



