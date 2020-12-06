أهم الأخبار.. تطابق مصري فرنسي لـ رفض التدخل الخارجي في ليبيا.. شفاء أليو ديانج من كورونا.. الكنيسة تعلق خدمة المدارس والأنشطة والقداسات بسبب الوباء

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددًا من الأخبار الهامة نعرضها من خلال التقرير التالي ..





متحدث الرئاسة: تطابق مصري فرنسي لـ رفض التدخل الخارجي في ليبيا والتعاون مع الميليشيات

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة الفرنسية باريس، ستشهد بحث مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





بالصور| تفاصيل مصرع شقيقين خنقا في حريق منزلهما بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، من السيطرة على حريق نشب بمنزل بقرية نبتيت التابعة لمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، وأسفر الحريق عن مصرع طفلين خنقًا، وإصابة أخيهم ووالدتهم باختناق، وتم نقلهما للمستشفى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





عن سر الأهرامات وموعد نهاية العالم.. عرض وثائق إسحق نيوتن السرية للبيع

بعد وفاة الأب الروحي لعلم الفيزياء إسحاق نيوتن عام 1727، لم يترك الإنجليزي وراءه وصية وعددًا كبيرًا من الأوراق. وتشير التقديرات إلى أن الملاحظات والمخطوطات تحتوي على 10 ملايين كلمة. على الرغم من أن العديد منها في العلوم والرياضيات، إلا أن الأوراق الأخرى تكشف جانبًا آخر للرجل الذي اكتشف الجاذبية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





أضر بـ سمعتي الإعلامية.. رد قوي من أسامة كمال على قرار وقفه

أعلن الإعلامي أسامة كمال، أنه تقدم اليوم، الأحد، بتظلم إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد قرار إيقافه عن تقديم برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور" لمدة أسبوعين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





اتفاقية شراكة تجارية بين مصر وبريطانيا بدون رسوم جمركية على المنتجات الصناعية

وقع السير جيفري آدامز، السفير البريطاني في مصر، اليوم الأحد، اتفاقية مع مساعد وزير الخارجية المصري لأوروبا ، بدر عبد العاطي ، لتعزيز العلاقات السياسية والتجارية بين البلدين، وستسمح الاتفاقية للشركات والمستهلكين البريطانيين بالاستفادة من الوصول التفضيلي المستمر إلى السوق بعد نهاية الفترة الانتقالية، مما سيساعد على تعزيز التجارة والاستثمار الحيوي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





ذعر أمريكي.. هجمات إلكترونية لتعطيل عملية توزيع لقاح كورونا

زاد القلق لدى المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل ارتفاع عدد الهجمات الإلكترونية ومحاولات القراصنة تعطيل عملية توزيع لقاح كورونا "كوفيد-19".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





قائد الجيش الليبي حفتر يصل القاهرة.. تفاصيل

أفادت وسائل إعلام ليبية اليوم، الأحد، بوصول قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إلى القاهرة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





مباراة الأهلي والمحلة تواجه التأجيل بسبب السوبر الأفريقي

تواجه مباراة فريق غزل المحلة والنادى الأهلى المقرر إقامتها يوم ١٨ ديسمبر الجاري على ملعب المحلة فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز شبح التأجيل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





كان بيضربني فطعنته.. قاتلة زوجها في القليوبية: كنت بدافع عن نفسي

" مكنش قصدى أموته، أنا كنت بدافع عن نفسى لأنه بيضربنى " بهذه الكلمات بدأت المتهمة بقتل زوجها بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية خلال التحقيقات التى أجريت معها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





مشادة حادة بين رئيس المخابرات السعودية السابق ووزير خارجية إسرائيل

شن رئيس المخابرات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل، هجومًا عنيفًا على "إسرائيل"، واتهمها بالنفاق، مشيرًا إلى أن الدولة العبرية تستمر في الوقت نفسه باحتلال الأراضي الفلسطينية وقصف الدول العربية وتمتلك ترسانة نووية، بالإضافة إلى "إرسال كلابها الهجومية في وسائل الإعلام الدولية ضد السعودية".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





عقب سقوطها.. صفاء الهاشم توجه اتهاما شديدا للدولة الكويتية

أكدت النائبة السابق بمجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم، أن النتائج الانتخابية أثبتت أن ما يقال في الإعلام عن دعم المرأة ومساندتها والرغبة في وجود عنصر نسائي في البرلمان شيء، وما جرى خلف الأبواب المغلقة لأخذ خاطر البعض شيء آخر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





الصحة العالمية تصدم مرضى كورونا: المدة الحقيقية لـ فعالية اللقاحات لم تتبين بعد

كشفت الدكتورة مها طلعت المستشار الإقليمي لمكافحة العدوى في منظمة الصحة العالمية، تفاصيل جديدة بشأن آخر ما وصل له العالم في لقاحات فيروس كوفيد ١٩ والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





آثار كورونا لن تترك الرجال.. أعراض طويلة الأمد لـ كوفيد -19 تؤذي الذكور

قد يزول الفيروس عن أجساد المرضى ولكن أثره لا تحل عن بعض الأشخاص، فقد يترك فيروس كورونا المستجد علامات ترافق المتعافين لفترة من الوقت، وتتنوع تلك العلامات والإشارات ما بين استمرار فقدان حاسة الشم والتذوق أو الأثار العقلية وغيرهم ولكن مؤخرًا ظهر علامة طويلة الأمد خاصة بالرجال.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





وفاة رئيس أوراجواي السابق بعد صراع مع سرطان الرئة

توفي الرئيس الأوروغوياني السابق تاباري فاسكويز عن 80 عاما، بعد أن تم تشخيص إصابته بسرطان الرئة في أغسطس 2019، وتوفي في الساعة 03:00 بالتوقيت المحلي (06:00 بتوقيت جرينتش)، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





لمدة شهر.. الكنسية الإرثوذكسية تعلق خدمة المدارس والأنشطة والقداسات بسبب كورونا

قال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنسية القبطية الإرثوذكسية، إن قرار تعليق القداس بالإسكندرية والقاهرة لمدة شهر يرجع إلى تحذير الأطباء من تفشي فيروس كورونا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





استجواب 3 خفراء.. البحث عن ملثم سرق 800 ألف جنيه من شقة بـ كورنيش النيل

يكثف رجال الأمن بالقاهرة، من جهودهم لسرعة كشف غموض بلاغ بتعرض شقة ببرج سكني بكورنيش النيل للسرقة على يد مجهول، حيث تبين سرقة نحو ٨٠٠ ألف جنيه أموال ومجوهرات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





قرارات جديدة من النيابة بشأن حريق مستشفى أبو الريش الياباني للأطفال

امرت جهات التحقيق المختصة ندب فريق من الأدلة الجنائية التابع لوزراة الداخلية لأخذ عينات من موقع حريق نشب اليوم بغرفة واحدة بالدور السادس بمستشفى أبو الريش الياباني للأطفال، والذي تمت السيطرة عليه فور نشوبه من خلال أفراد الحماية المدنية بالمستشفى، وسيارات الإطفاء التي دفعت بها قوات الحماية المدنية لمحافظة القاهرة، للوقوف على أسباب اشتعاله وهل هناك مواد خارجية ساعدت على نشوبه وهل هناك شبهة جنائية من عدمه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





سلبية المسحة.. شفاء أليو ديانج نجم الأهلي من فيروس كورونا

أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سلبيتها، وذلك بعد خضوع اللاعب لبروتوكول العلاج الطبي الخاص بوزارة الصحة خلال الأيام الماضية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





النيابة تكشف حقيقة تعدي فرد شرطة على سيدة ونجلها بالإسكندرية

كشفت تحقيقات النيابة العامة حقيقة مقطع متداول لتعدي فرد شرطة على سيدة ونجلها بالإسكندرية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





قناة لبنانية تتهم ابنة رئيس الجمهورية باستغلال السلطة والأخيرة ترد

أذاعت قناة "LBCI" اللبنانية تقريرا إخباريا في نشرتها المسائية اتهمت فيه كلودين عون روكز ابنة رئيس البلاد ميشال عون بـ"استغلال السلطة"، وذلك ضمن سلسلة تقارير تتناول واقع الفساد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





يشمل ثعابين وتماسيح وخفافيش.. القاهرة تنهي أسطورة سوق الكلاب بالخليفة.. صور

قام حى الخليفة وبمشاركة رجال المنطقة الجنوبية والقيادات الشرطية والادارات المعنية بإزالة كافة تعديات المتعلقة ببائعى الكلاب والحيوانات الاخرى الاليفة وغير الاليفة والمعروف «بسوق الكلاب»الموجودة بجوار سوق التونسي القديم في نطاق حي الخليفة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





مصدر أمني: الخلاف بين رجائي عطية واتحاد المحامين العرب محل محاضر بين الطرفين

أكد مصدر أمني، أن الخلاف الكائن بين رجائي عطية نقيب المحامين وإتحاد المحامين العرب محل محاضر بين الطرفين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





البنك المركزي: استقرار الاحتياطي النقدي عند 39.221 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي

أعلن البنك المركزي المصري وصول احتياطي مصدر النقدي بنهاية نوفمبر الماضي إلي 39.221 مليار دولار، وقال البنك المركزي المصري ان الاحتياطي النقدي استقر عند ذلك الرقم منذ اكتوبر الماضي .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





المملكة المتحدة تطرح لقاح كورونا الخاص بشركة فايزر في غضون أيام

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، أن لندن تستعد لتصبح أول دولة تطرح لقاح كورونا كوفيد 19 المستجد الأسبوع الجاري، ما يجعل اللقاح متاحًا في البداية في المستشفيات قبل توزيع المخزون على عيادات الأطباء.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





لا يوجد لدينا تصور.. البابا تواضروس يتحدث عن أعياد الميلاد والاحتفالات الخاصة به قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن احتفالات أعياد الميلاد حتى الآن لم يحدد موقفها، مضيفا: على مستوى العالم احتفالات الكريسماس ستكون محدودة للغاية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

شاهد.. رد فعل المصريين بـ فرنسا لحظة مرور موكب الرئيس السيسي استقبال حافل بالهتافات والأعلام أقامه أبناء الجالية المصرية بفرنسا خلال مرور موكب الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك خلال جولة يجريها بفرنسا بدعوى من رئيس فرنسا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مصدر أمني: رجائي عطية طلب من الشرطة اقتحام مقر اتحاد المحامين العرب صرح مصدر أمني، بأنه بتاريخ اليوم، الأحد، تبلغ من رجائى عطية، نقيب المحامين لشرطة النجدة؛ بتعرضه لمشاكل أمام مقر اتحاد المحامين العرب.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

تعليق عنيف من المحامين الأردنيين على واقعة اقتحام مقر «اتحاد العرب» أصدرت نقابة المحامين الأردنيين بيانا حول واقعة اقتحام مقر اتحاد المحامين العرب.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.







