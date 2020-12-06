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تعليم

جامعة حلوان: امتحانات الميد تيرم تسير وفقا للجداول المعلنة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:39 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
بدأت جامعة حلوان امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2020-2021 بكافة كلياتها وسط إجراءات احترازية من انتشار وباء فيروس كورونا ـ كتجربة لكيفية اداء امتحانات الفصل الدراسى الاول . 

و قد صرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان لصدى البلد بشأن امتحانات الفصل الدراسى الاول و امتحانات الميد تيرم قائلا: أن امتحانات الميد تيرم تسير وفقا للجداول المعلنة بكليات وحتى الآن لم يظهر أي عائقا لها و ان الجامعة تشدد على ارتداء الطلاب للكمامات والالتزام بالإجراءات الاحترازية من كورونا . 

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وأضاف نجم أنه بشأن امتحانات الفصل الدراسى الأول فإنه من المقرر أن تبدأ الجامعة خلال نهاية شهر يناير 2020 امتحانات العملى والشفوى بالكليات وإعلان الجداول الخاصة بالامتحانات للطلاب . 


جدير بالذكر أنه أوضحت إدارة الجامعة للطلاب، بعض الضوابط التي يجب اتباعها خلال فترة الامتحانات وهى كالآتي: 

 دخول الطلاب من المدخل الأمامي للمبنى الامتحانات والخروج من المخرج الخلفي.

- إجابة الطالب فى نفس ورقة الأسئلة وعدم استخدام أوراق إضافية.

على الطلاب الالتزام بالحضور مبكرًا بما يسمح بالدخول قبل موعد بدء الامتحان، ولن يتم السماح بالدخول بعد الموعد المحدد.

على الطلاب معرفة أرقام الجلوس واللجان من خلال موقع جامعة حلوان على شبكة الإنترنت قبل يوم الامتحان .

التزام جميع الطلاب بارتداء الكمامة وإلا لن يسمح لهم بدخول الامتحان

-الالتزام بحمل المطهرات والإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد. 


وقد نبهت الجامعة على ضرورة تنفيذ الضوابط المعلنه حتى لا يتم حرمان أى من الطلاب من دخول الامتحان لمخالفته أي من الضوابط المعلنة. 

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