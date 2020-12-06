جامعة حلوان: امتحانات الميد تيرم تسير وفقا للجداول المعلنة

بدأت جامعة حلوان امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2020-2021 بكافة كلياتها وسط إجراءات احترازية من انتشار وباء فيروس كورونا ـ كتجربة لكيفية اداء امتحانات الفصل الدراسى الاول .





و قد صرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان لصدى البلد بشأن امتحانات الفصل الدراسى الاول و امتحانات الميد تيرم قائلا: أن امتحانات الميد تيرم تسير وفقا للجداول المعلنة بكليات وحتى الآن لم يظهر أي عائقا لها و ان الجامعة تشدد على ارتداء الطلاب للكمامات والالتزام بالإجراءات الاحترازية من كورونا .





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وأضاف نجم أنه بشأن امتحانات الفصل الدراسى الأول فإنه من المقرر أن تبدأ الجامعة خلال نهاية شهر يناير 2020 امتحانات العملى والشفوى بالكليات وإعلان الجداول الخاصة بالامتحانات للطلاب .









جدير بالذكر أنه أوضحت إدارة الجامعة للطلاب، بعض الضوابط التي يجب اتباعها خلال فترة الامتحانات وهى كالآتي:





- دخول الطلاب من المدخل الأمامي للمبنى الامتحانات والخروج من المخرج الخلفي .





- إ جابة الطالب فى نفس ورقة الأسئلة وعدم استخدام أوراق إضافية .





- على الطلاب الالتزام بالحضور مبكرًا بما يسمح بالدخول قبل موعد بدء الامتحان، ولن يتم السماح بالدخول بعد الموعد المحدد .





- على الطلاب معرفة أرقام الجلوس واللجان من خلال موقع جامعة حلوان على شبكة الإنترنت قبل يوم الامتحان .





- التزام جميع الطلاب بارتداء الكمامة وإلا لن يسمح لهم بدخول الامتحان .







-الالتزام بحمل المطهرات والإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.







