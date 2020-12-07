اليوم.. 26 مرشحا يتنافسون في 6 دوائر انتخابيه بجولة إعادة النواب في المنوفية

تستعد محافظة المنوفية اليوم الاثنين في استقبال الناخبين في أول أيام جولة الاعادة في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.





حيث أنهت محافظة المنوفية إستعداداتها لإستقبال جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 ، حيث تم تجهيز (512) مقرًا إنتخابيًا و (6) لجنة عامة و(926) لجنة فرعية وذلك لاستقبال 2 مليون و698 ألفا و758 ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي.





وتجري جوله الاعاده في ٦ دوائر انتخابيه بواقع ٢٦ مرشحا في الدوائر الانتخابيه ٤ مرشحين بكل دائرة ماعدا دائره الباجور اثنين مرشحين.





وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتوفير كافة سبل الدعم اللازم لجميع عناصر العملية الإنتخابية والتنسيق التام بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الإنتخابية ، موجهًا بتكثيف المتابعة على أعمال النظافة حول اللجان ومراكز الاقتراع .





بالاضافة إلى رفع كافة التراكمات أول بأول بالشوارع الرئيسية والفرعية و تمهيد وتسوية الطرق والتأكد من توفير وسيلة إنارة بديلة حال إنقطاع التيار الكهربائي وكذا توفير طفايات حريق جميع المقار الانتخابية والتأكد من صلاحيتها ، مؤكدًا علي ضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى بكافة المستشفيات العامة ، وتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من المقار الانتخابية ، وتواجد جميع أطقم الأطباء والتمريض بالوحدات الصحية بالقري وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.



