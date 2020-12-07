الرئيس السيسى يوجه بإنشاء منظومة مراكز الخدمات الخاصة بالمحاور على نحو يتكامل.. برلمانيون: يساهم فى توفير فرص عمل جديدة.. ويحقق راحة وأمانا للمواطنين

إنشاء مراكز متكاملة على المحاور والطرق:

اقتصادية النواب: الرئيس السيسى دائما يسعى للتنمية فى جميع المجالات

برلمانى: إنشاء منظومة لخدمات المحاور تساهم فى تقليل نسبة البطالة

نائب: إنشاء منظومة جديد لخدمات المحاور يمنح المواطنين مزيدًا من الأمان والراحة









اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة "مراكز الخدمات المتكاملة لشبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية".

ووجّه الرئيس بإنشاء منظومة مراكز الخدمات الخاصة بالمحاور على نحو يتكامل مع المشروع القومي للطرق الجديدة على مستوى الجمهورية، وذلك لتوفير كافة سبل الأمان والراحة للمواطنين من مرتادي الطرق، وتحقيق عائد استثماري واقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة في تلك المراكز، وكذلك توسيع نطاق التنمية بالاستغلال الأمثل للأراضي على جوانب الطرق والمحاور، وعلى نحو يتسق مع الامتداد الحضاري والعمراني الذي تهدف إليه الدولة.

وحول هذا الامر، أكد عدد من نواب البرلمان، أن هذا التوجيه يأتى استكمالا لتطوير الحديث فى شبكات النقل والطرق العامة الذى تشهده البلاد منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قيادة الدولة حتى الآن، لافتين إلى أن الرئيس دائمًا يسعى لتطوير الدولة فى جميع المجالات لتصبح على رأس الدول المتقدمة.





أشاد عاطف مخاليف عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء منظومة مراكز الخدمات الخاصة بالمحاور على نحو يتكامل مع المشروع القومي للطرق الجديدة على مستوى الجمهورية، وذلك لتوفير كافة سُبل الأمان والراحة للمواطنين.

وقال "مخاليف" لـ"صدى البلد"، إن هذا التوجيه يأتى استكمالا لتطوير الحديث فى شبكات النقل والطرق العامة الذى تشهده البلاد منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قيادة الدولة حتى الآن، لافتًا إلى أن الرئيس دائمًا يسعى لتطوير الدولة فى جميع المجالات لتصبح على رأس الدول المتقدمة.

وأكد "عضو مجلس النواب، أن هناك عددًا كبيرًا جدًا من المزايا والفوائد التى تصبح فى صالح المواطن بعد تنفيذ هذه التوجيهات الهامة، أبرزها توفير فرص عمل جديدة للشباب وسد احتياجات الطرق وتحسين البنية التحتية.

وقال عضو مجلس النواب، إن هناك أقاويل كثيرة حول عوائد التصالح فى مخالفات البناء بشأن مصيرها، مؤكدًا أن العوائد حتى الآن لم تتخط الـ 8 مليارات وتكاليف تحسين البنية التحتية والطرق الجديدة تفوق هذه الأرقام وذلك يثبت أن الهدف من التصالح ليس جمع المال ولكن تقنين أوضاع والقضاء على العشوائية.





أيد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء منظومة مراكز الخدمات الخاصة بالمحاور على نحو يتكامل مع المشروع القومي للطرق الجديدة على مستوى الجمهورية، وذلك لتوفير كافة سُبل الأمان والراحة للمواطنين.





وقال "السيد" لـ"صدى البلد"، إن وجود منظومة للخدمات الخاصة بالمحاور يتيح فرصة كبيرة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب وتحقيق فكرة اجعل من السفر متعة لتحقيق الأمان والراحة والسعادة للمواطنين.









وأشار عضو مجلس النواب، الى ضرورة إعداد مركز خدمة متكامل بعد كل 20 كيلو يتضمن مكان مخصص لصيانة السيارات ومركز إسعاف وكافيهات ومطاعم ومحطات وقود، لافتا الى ضرورة إسناد هذا الأمر للشركة الوطنية للتنمية الطرق.



