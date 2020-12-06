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أخبار العالم

حرق مقار حزبية.. العراق على صفيح ساخن واشتباكات بين المتظاهرين والشرطة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:37 م
حرق مقار حزبية في
حرق مقار حزبية في العراق - ارشيفي
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محمود نوفل
تجددت الاحتجاجات في محافظة السليمانية بكردستان العراق اليوم، الأحد، على خلفية الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الإقليم.

فقد أفاد مراسل "العربية"، بقيام موظفين بحرق مقار حزبية في السليمانية؛ احتجاجا على تأخر دفع رواتب الموظفين، قطع الطرق بالإطارات المحترقة.

وردت القوات الأمنية بإطلاق الرصاص الحي لتفريق المحتجين في بلدة بيرمگرون بعد حرقهم مقرين للاتحاد والديمقراطي في بلدة نيرة بالسليمانية.

وأطلقت القوات الأمنية العراقية عددًا من النشطاء والمعلمين المعتقلين في تظاهرات، الخميس، لكنها ما زالت تحتجز البعض منهم.

وكانت اللجنة الأمنية في مدينة السليمانية قد أكدت في وقت سابق على وجوب أخذ موافقات مسبقة قبل تنظيم أي تظاهرات، وإلا فإنها ستعتبر تلك التظاهرات غير قانونية.

وكان الآلاف تظاهروا في عدة مدن عراقية الجمعة الماضية عقب أسبوع من صدامات دامية وقعت بين أنصار حركة الاحتجاج ضد الحكومة، ومؤيدين لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

وتظاهر الآلاف في الناصرية لإظهار عزمهم على مواصلة الاحتجاج ورفض إزالة خيمهم من ساحة الحبوبي، فيما أغلقت قوات الأمن شوارع تقود إلى الساحة لمنع أنصار الصدر من وصولها.

وشهدت مدن أخرى تظاهرات تضامن مع محتجي الحبوبي بينها بغداد التي نظم فيها تجمع صغير في ساحة التحرير فيما تظاهر المئات في مدينة الديوانية جنوب البلاد تحت شعار "جمعة الناصرية".

وكان أنصار الصدر قد تظاهروا في 27 نوفمبر في استعراض لقوة تيارهم السياسية في بغداد والناصرية ومدن أخرى.

وفي حين انتهت تظاهرتهم الكبيرة في بغداد بشكل سلمي، تصادم "الصدريون" مع أنصار الحراك الاحتجاجي ضد الحكومة في ساحة الحبوبي التي يتخذونها موقعا لتظاهراتهم في مدينة الناصرية منذ انطلاقها في أكتوبر 2019.

وارتفعت حصيلة ضحايا العنف الأسبوع الماضي إلى تسعة 9 إثر وفاة محتجين متأثرين بجراحهم، واغتيال ناشط معارض في مدينة العمارة.

وبدورها عمدت القوات الأمنية على منع دخول المتظاهرين أو أنصار التيار الصدري إلى مناطق تجمعهم بالسيارات أو الدراجات النارية، مخصصة لكل طرف طرق خاصة لهم لمنع أي تصادم بين الجانبين.

كما انتشرت القوات الأمنية بصورة مكثفة في أسواق مدينة السليمانية العراقية، تحسبًا لاندلاع أية مظاهرات جديدة.

وكانت قوات محاربة الشغب في السليمانية فرقّت، الخميس، التظاهرات الثالثة من نوعها في المحافظة خلال 72 ساعة للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة.

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