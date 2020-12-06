التنسيق الحضاري: إعداد رؤية لإعادة ميدان الأوبرا لمشهده التاريخي

أكد المهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري ، أن الجهاز بدأ خطة إعادة القاهرة الخديوية بتطوير ميدان التحرير ووضع الإضاءة على المباني وتطوير واجهات المباني لاستعادة قيمة المكان والحركة التجارية والسياحة، مفيدا بأنهم الان يعدون رؤية لميدان الأوبرا لإعادته إلى مشهده التاريخي حتى يصلون إلى ميدان العتبة.





وأضاف المهندس محمد أبو سعدة، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الجهاز أصبح لديه ارشيف معماري رسومات رئيس جهاز التنسيق الحضاري لـ"حديث القاهرة": نعد رؤية لإعادة ميدان الاوبرا لمشهده التاريخي





متابعا: "بنمسح كل الوجهات دي وبقى عندنا أرشيف فى حالة تعرض اي مبنى للتلف، ونوثق ثم نبدأ بفريق ترميم الاعمال".





وتابع: "الاضاءة وواجهات المباني تعكس رونق القاهرة، وتحرك الدولة بنقل كل المباني الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو فرصة القاهرة لتتنفس وتعود إلى رونقها".