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حوادث

كتما أنفاسها لعدم الصراخ.. تحقيقات مع مشرفين بمصحة إدمان تسببا في مصرع نزيلة بأبو النمرس

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:40 م
جثة
جثة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في مصرع فتاة داخل مركز غير مرخص لعلاج الادمان في ابو النمرس اثناء محاولة السيطرة علي حالة هياج اصابتها. 

وكشفت التحقيقات ان بلاغا ورد الي الاجهزة الامنية بمصرع فتاة داخل مركز لعلاج الادمان في مدينة شبرامنت بابو النمرس، انتقلت على الفور قوات الامن وتبين من الفحص ان الجثة لفتاة في العشرينات من العمر مصابة بكدمات وسحجات. 

شرحت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث واللواء عاصم ابو الخير مدير المباحث الجنائية ان الفتاة دخلت الي المصحة منذ شهر للعلاج من الادمان حيث كانت تتعاطى الهيروين، واضافت التحريات ان الفتاة اصابتها حالة هياج شديدة لرغبتها في مغادرة المصحة واثار انسحاب المخدرات من جسدها. 

وتبين انه نظرا لصراخ الفتاة الشديد قام ٢ من المشرفين بتقييدها وكتم انفاسها في محاولة لاحكام السيطرة عليها ما ادى الي مصرعها حيث لفظت انفاسها الاخيرة بين ايديهما، القت قوة امنية برئاسة المقدم محمد داود رئيس مباحث ابو النمرس القبض على ٢ مشرفين من المصحة. 

تم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق وطلبت ندب الطب الشرعي لتشريح جثة الفتاة وتحديد اسباب الوفاة وامرت باستدعاء اسرتها لسماع اقوالهم حول الواقعة واستدعاء القائمين على المصحة لسماع اقوالهم ايضا، ومازالت التحقيقات مستمرة. 
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