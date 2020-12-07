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تعليم

جامعة حلوان تنظم مسابقة إلقاء الشعر .. اليوم

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:00 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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اسلام خالد
تقام غدا مسابقة الشعر والزجل والإلقاء والخطابة. ويأتى هذا ضمن النشاط الثقافى للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021  تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع وراشد عامر المدير العام لرعاية الشباب . 
  وحددت الكلية الفترة من يوم الاحد الموافق 7 ديسمبر2020 موعدا لبدء المسابقة وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020.




يأتى هذا ضمن خطة الانشطة الطلابية المقررة العام الدراسى 2020/2021 وتعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن. 


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وكان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، قال إن الجامعة تستمر هذا العام فى ممارسة كافة أنشطتها الطلابية الرياضية والثقافية والفنية وأنشطة الأسر بما يتناسب مع الظروف التى تمر بها البلاد والعالم؛ بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على سلامة الطلاب بها.


جدير بالذكر أن جامعة حلوان أعلنت عن العديد من المسابقات والأنشطة الإلكترونية هذا العام للحفاظ على سلامة الطلاب من خطر فيروس كورونا.

وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد او تقديم طلب الاشتراك فى المسابقة. 


وكانت جامعة حلوان نبهت على الطلاب منذ بداية العام الدراسي، بأنه سيتم منع دخولهم إلى الجامعة دون ارتداء الكمامة حفاظ على سلامتهم.
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