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جرعتان بـ 20 دولارا وأعراضه الجانبية يوم واحد.. تفاصيل اللقاح الروسي لعلاج كورونا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:40 م
لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا
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حمزة شعيب
قال محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الروسية، إن  اللقاح الروسي لفيروس كورونا عبارة عن جرعتين مختلفتين، مردفا، اللقاح الروسي يمنع كورونا نهائيا وأعراضه الجانبية ليوم واحد فقط.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" إلى أن لقاحي فايزر، وموديرنا، لا يقضيان على فيروس كورونا نهائيًا، مؤكدا أن لقاحات كورونا حرب تجارية بين الدول.

وأشار أستاذ علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الروسية، إلى أن دول العالم الثالث لا تستطيع تحمل نفقات نقل وحفظ لقاح فايزر.

وتابع: “العلماء الذين أنتجوا لقاح فيروس كورونا حصلوا عليه أولًا، مشيرا إلى أن الجيش الروسي سوف يبدأ في تطعيم عناصره بلقاح كورونا بداية من الغد وعناصر وزارة الداخلية سيحصلون عليه بعد أسبوع.

وأضاف الدكتور محمود الافندي، تم تطعيم 25 ألف مواطن روسي بلقاح كورونا حتى الآن على أن يتم باقي الشعب الروسي مطلع العام المقبل.

واستطرد: سعر الجرعتين من لقاح كورونا الروسي تبلغ 20 دولارًا، ويعد ثاني أرخص لقاح بعد الصيني البالغ 15 دولارًا، مشيرا إلى أن سعر لقاح كورونا الروسي تتفاوت على حسب التعاقد ومكان التصنيع.

وحذر الدكتور محمود الافندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الروسية، من تحول لقاح كورونا إلى سم حال سوء تخزينه.
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