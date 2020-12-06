التعليم العالي تكشف تفاصيل حريق مستشفى أبو الريش للأطفال.. شاهد

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن هناك حريق حدث في أحد غرف الصيانة في الدور السادس لصيانة الأجهزة المعطلة بمستشفى أبو الريش للأطفال وجاري التحقيق في سبب الحريق حتي الأن.





وأضاف «عبد الغفار» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن الحماية المدنية نجحت في إخماد الحريق ولا توجد اي إصابات أو خسائر بشرية نتجت من هذا الحريق.





وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أنه تم نقل الأطفال الذين كانوا في غرف الاستقبال المجاورة لمكان الحريق وجاري توزيعهم للغرف الأخرى داخل المستشفى.





أمرت جهات التحقيق المختصة ندب فريق من الأدلة الجنائية التابع لوزراة الداخلية لأخذ عينات من موقع حريق نشب اليوم بغرفة واحدة بالدور السادس بمستشفى أبو الريش الياباني للأطفال، والذي تمت السيطرة عليه فور نشوبه من خلال أفراد الحماية المدنية بالمستشفى، وسيارات الإطفاء التي دفعت بها قوات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، للوقوف على أسباب اشتعاله وهل هناك مواد خارجية ساعدت على نشوبه وهل هناك شبهة جنائية من عدمه.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة للوقوف على ملابسات اشتعاله وهل هناك شبهة جنائية من عدمه .





وتستمع جهات التحقيق، لعدد من العاملين بالمستشفى الذين كانوا متواجدين أثناء نشوب الحريق، الذى اكدوا بانهم فوجئوا بانبعاث النيران من وحدة تكييف خاصة بالغرفة، مما ادى الى التهام النيران لمحتويات الغرفة ولا يعلمون انه يوجد سبب أخر من عدمه.





وكان قد أعلن المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، عدم وجود أي إصابات في الحريق المحدود الذى نشب اليوم بغرفة واحدة بالدور السادس بمستشفى أبو الريش الياباني للأطفال، والذي تمت السيطرة عليه فور نشوبه من خلال أفراد الحماية المدنية بالمستشفى، وسيارات الإطفاء التي دفعت بها قوات الحماية المدنية لمحافظة القاهرة.





من جانبها، شددت الدكتورة هالة صلاح الدين عميدة طب القصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، على عدم وجود أي إصابات وعدم وجود أطفال أو أفراد في الغرفة التي نشب بها الحريق، وأكدت أنه تم نقل الأطفال من الدور الذى نشب به الحريق إلى أدوار أخرى، وجاري التعرف على أسباب الحريق من خلال التقرير الفني الذى تعده الأجهزة المختصة.





وكان حريقا محدودًا قد نشب في غرفة بالطابق السادس بمستشفى أبو الريش الياباني للأطفال بالمنيرة، تضم مستلزمات طبية محدودة (قطن وشاش).





وقد اكد مصدر مسؤول بمستشفى ابو الريش اليابانى ، انه تمت السيطرة على الحريق التى نشب داخل ورشة الأجهزة الطبية بالمستشفى .





وقال المصدر انه تم السيطرة على الحريق دون وقوع اى اصابات بمساعدة رجال الحماية المدنية .





وكان حريق قد شب فى أحد الغرف بمستشفى ابو الريش الياباني للأطفال بمنطقة السيدة زينب نتيجة اشتعال أحد التكييفات.





وارتفعت ألسنة اللهب من شباك الغرفه، بسبب التهامها لمحتويات الغرفة بالكامل.





وهرع العاملون بالمستشفى لمحاولة السيطرة على الحريق بواسطة اسطوانات الإطفاء، لحين وصول سيارات الإطفاء والسيطرة عليه.





وتلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بلاغا يفيد باشتعال حريق داخل مستشفى ابو الريش الياباني للأطفال، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع تمدده.