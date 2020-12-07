مسئول بـ جامعة القاهرة: امتحانات الفصل الدراسي الأول يناير المقبل





وكلف الخشت، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتولي عملية المتابعة المباشرة داخل الحرم الجامعي وتنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتحويل من يخالف الإجراءات الاحترازية للتحقيق من قبل السلطة المختصة حسب طبيعة المسؤولية

كما أكد الدكتور الخشت ، على رفع مستوى الاعتماد على التعليم عن بُعد من خلال منصة الجامعة الذكية ، واتخاذ مايلزم لضمان سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتعقيم جميع المنشآت والمرافق والتأكد من سلامة استخدامها.