شريحة إلكترونية.. نرمين فرج: ملابس ذكية لرعاية المرضى وذوي الهمم

قالت نرمين فرج، خريجة كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها، إن فكرة الملابس الإلكترونية جاءت من خلال دراستها، حيث قررت هي وزميلتيها أن يقمن بتصنيع ملابس ذكية تخدم أصحاب الإعاقات المختلفة، عبر "شريحة" مرتبطة بالهاتف، من خلال تطبيق يتضمن التواصل والخدمات الطبية.





وأضافت نرمين فرج، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن فكرة المشروع اعتمدت على توظيف الإلكترونيات فى الملابس لإعطاء الفرصة لكل الفئات فى الاعتماد على النفس والمتابعة الدائمة للصحة ورعاية للمرضى وذوي الهمم دون تدخل مباشر ومراعاة ظروف حالة كل فئة سواء المكفوفين أو كبار السن رجال وسيدات.





وأوضحت أن جاكيت كبار السن، يتميز بخاصية قياس درجات الحرارة، وتحديد نسبة الأكسجين في الدم، كما ترتبط الشريحة بالتطبيق لتكشف الحالة الصحية للشخص مرتدي الجاكيت، بالإضافة لاحتواء الجاكيت على "gps".