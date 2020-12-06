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رياضة

أول تعليق من أمير عادل بعد فشل انتقاله إلى الزمالك

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:32 م
امير عادل
امير عادل
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مجدي سلامة
علق أمير عادل الشهير بألكسندر ياكوبسن المحترف في الدنمارك على فشل إتمام تعاقده مع نادي الزمالك بعدما وقع بالفعل على عقود النادي في جلسة جمعته مع عبد الحليم علي عضو لجنة الكرة بالنادي الأبيض .

وصدر أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك بيان توضيحي عبر المركز الإعلامي للنادي فيما يخص موقف النادي من استكمال التعاقد مع أمير عادل.

وأكد أشرف قاسم أن أمير عادل تم عرضه على الزمالك "ولكن حينما تم إبلاغ الأمر للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي، وتسلم بعض الفيديوهات الخاصه به طلب بمشاهدة اللاعب على أرض الواقع في التدريبات من أجل حسم موقفه النهائي من انضمام اللاعب للزمالك".

"تم إخطار أمير عادل ووكيل أعماله بموقف باتشيكو، وهو الأمر الذي رفضه اللاعب ووكيله لتقرر لجنة الكرة عدم استكمال التعاقد مع اللاعب، في ظل سياسة لجنة الكرة بعدم اتخاذ أي قرار قبل موافقة المدير الفني".

وعلق أمير عادل عبر حسابه الشخصي فيسبوك قائلًا : " أظهر الله الطريق ".
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