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حوادث

ضبط 10 طن أجزاء ومفروم دواجن فاسدة داخل مجزر بالإسماعيلية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 04:01 ص
دواجن فاسدة
دواجن فاسدة
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 10 طن "أجزاء وهياكل ومفروم دواجن" غير صالحة للإستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتُشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدا ً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن بمحافظة الإسماعيلية.

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وعلى جانب اخر أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية اللازمة لتأمين جولة الإعادة لإنتخابات (مجلس النواب) وذلك استمرارًا للنجاحات التى حققتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتأمين انتخابات مجلس النواب من خلال خطة أمنية شاملة بمشاركة كافة أجهزة الوزارة لتأمين المواطنين وضمان انتظام سير العملية الانتخابية.

وقد ارتكزت الخطط الأمنية التى إنتهت من إعدادها أجهزة الوزارة لتأمين إنتخابات مجلس النواب، فى أحد محاورها على توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم، من خلال انتشار مكثف للقوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية ، وتدعيم الخدمات الأمنية بالمناطق المحيطة بالمقرات الإنتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة بالإضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائى والشرطة النسائية ، وتكثيف الدوريات الأمنية تزامنًا مع الإنتخابات ، وكذا تفعيل نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور.. وتحقيق الربط الفعال بين غرف العمليات والمتابعة بمختلف مديريات الأمن مع الغرفة الرئيسية المجهزة لمتابعة عمليات تأمين الانتخابات.

وقامت القيادات الأمنية بالمحافظات التى تشهد جولة الإعادة بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، لمتابعة تنفيذ خطط تأمين الانتخابات، والتأكد من مدى جاهزية القوات وإستيعاب المهام الموكلة إليها، والتشديد على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان وتقديم العون والمساعدة للمواطنين ولا سيما كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة حال ترددهم للإدلاء بأصواتهم مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمحيط اللجان الإنتخابية بما يكفل سلامة وصحة المواطنين والقوات المشاركة فى عملية التأمين.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود ورفع درجة الإستعداد القصوى للحفاظ  على أمن المواطنين، وتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.
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