هل تعطل الدراسة حال زيادة إصابات كورونا.. صحة النواب تجيب

قال الدكتور مجدي مرشد عضو لجنة الصحة فى مجلس النواب، إن أغلب دول العالم تقوم بتقليل الأعداد سواء فى العمل والدراسة خاصة مع بداية الموجة الثانية لكورونا والتى من المتوقع أن تصل لـ ذروتها في شهري يناير وفبراير مع الانخفاض الشديد فى درجة الحرارة والذي يؤدي لزيادة انتشار الفيروسات بشكل كبير.





وأكد مرشد فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أنه ضد فكرة الإغلاق التام للمدارس والجامعات وأماكن العمل لأن ذلك سيؤدي إلى تبعات سلبية على الاقتصاد بشكل كبير ، ولكن لابد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد فى أماكن العمل والجامعات والمدارس.





وأكد مرشد أن تطوير مستشفي القصر العيني يتم منذ عدة شهور وهذا المستشفي العظيم يضم عدد كبير من العيادات الخارجية ويستقبل يوميا الاف المواطنين ويقدم خدمات طبية للمرضى سواء فى العيادات او العمليات أو الحجز داخل المستشفي ، مؤكدا أن تطويرة والاهتمام به سيكون فى صالح المرضي خاصة أننا مقبلين على مرحلة الذروة بالنسبة لكورونا ونحتاج لجميع المستشفيات أن تكمل بكافة طاقاتها.





قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن هناك تشديدات كبيرة من قبل الجامعة بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة ، حفاظًا على صحة الطلاب من انتقال فيروس كورونا.





وأضاف "علم الدين" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أنه تم وضع سيناريوهات وحلول بديلة تحسبًا لأي ظروف تطرأ على العملية التعليمية ، فالجامعة مستعدة لأي احتمالات وسير العملية التعليمية وفقًا للخطة التي وضعتها الجامعة.





وأشار المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة إلى أنه جاري الانتهاء من تطوير مستشفى القصر العيني على أعلى المستويات ، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية ، لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين ، موضحًا أنه لم يتم تحديد الموعد الرسمي للافتتاح حتى الآن .





وبالنسبة لامتحانات الميدتيرم، أكد أنها تسير بشكل إيجابي في ظل الالتزام الكامل بالاجراءات الاحترازية المقررة والتأكيد عليها سواء بالنسبة للطلاب أو أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وأن جميع الكليات في طريقها لإنهاء امتحانات الميد تيرم خلال الايام القادمة بالتزامن مع نهاية الاسبوع الحالي