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محافظات

اليوم.. إجراء المسلحة الثانية لمحافظ المنوفية بعد إصابته بكورونا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:00 ص
اللواء إبراهيم أبو
اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
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مروه فاضل

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية, أنه سيجرى المسحة الثانية غدا الاثنين لبيان شفائه من فيروس كورونا أم استمرار إصابته بالفيروس

وأكد المحافظ أن حالته الصحية جيدة ويتابع عمله من داخل الاستراحة خاضعا لبروتوكول العلاج من وزارة الصحة.


ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، رسالة شكر إلى أهالي المحافظة، عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك بعد 3 ايام من إصابته بفيروس كورونا.


وقال المحافظ في رسالته: "أهالي محافظة المنوفية الكرام ، تلقيت ببالغ الامتنان والحب رسائلكم خلال الساعات الماضية منذ إعلان خبر إصابتي بفيروس كورونا، ولقد كانت تلك الرسائل قوة دعم لا توصف لما فيها من صدق مشاعر ومحبة تصف بصدق أصالة وطيب معدن شعب المنوفية العظيم، الذي شرفت بأن أعمل من أجله خلال عاما مضى ويشهد الله أنني لم أدخر في سبيل خدمتكم ووفاء بقسمي أمام القيادة السياسية جهدا أو عرقا". 


وأضاف محافظ المنوفية: "أتقدم لكم بخالص الشكر والعرفان على دعمكم لي في محنتي وكلماتكم ورسائلكم تظل وساما وتكريما لفترة أعتبرها بصدق أفضل أيام مسيرتي التي امتدت في خدمة الوطن خمسة وثلاثون عاما، وإذ أنتهز هذه الفرصة لأطمئنكم عن سير العمل وأنني أتابع كل كبيرة وصغيرة من خلال فريق العمل بالمحافظة".

وتابع: "حرصت منذ اليوم الأول على إشراك زملائي من قيادات المحافظة في كافة التفاصيل ، والحمد لله أنه بفضل ذلك لم يتأثر سير العمل وأنا معهم من خلال وسائل الاتصال المختلفة في كافة الأمور لحظة بلحظة، وأعدكم بعد شفائي بإذن الله بطفرة داخل المحافظة سيلمسها الجميع شكرا أهالي محافظة المنوفية".

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