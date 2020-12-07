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تعليم

جامعة القاهرة تنظم مسابقات فنية للطلاب أون لاين.. تفاصيل

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 05:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
اعلنت جامعة القاهرة تنظيم عدد من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية أونلاين، خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021، بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، واختيار أفضل العناصر للاشتراك في المسابقات الداخلية والخارجية. 
 المسابقات يتم تنظيمها فى مختلف المجالات سواء الفنية او الرياضية او الثقافية وجاءت كالاتى : مسابقة التصوير ( الرسم الملون ) 

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  يسمح باستخدام ( الوان زيتيه - اكريليك - الوان مائية - تمبرا - فسيفساء - او اى مادة ملونه اخرى غير قابلة للتلف ) ، كما يتقدم المتسابق لوحة واحدة لا تقل احد ابعادها عن ٥٠ سم فى ٧٠ سم ولا تزيد عن ١٠٠ سم فى ١٢٠ سم بالبرونز فى اخراج جيد للعرض على cd . ويمنح للطلاب الفائزين جوائز مالية المركز الاول : ٤٥٠ جنية
المركز الثانى : ٤٠٠ جنية 
المركز الثالث : ٣٥٠ جنية ‎وكان الدكتور محمد الخشت، قد أكد أن الجامعة ليست مكانا للعلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، حيث يتم العمل على اكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية أمامها سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية، وتوسيع رؤية ورقعة النشاط الطلابي لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية من شبابها، من خلال الأنشطة الطلابية التي تسعى من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتوظيفها في الحياة اليومية. 

‎يشار إلى أن جامعة القاهرة أطلقت منذ 3 سنوات مشروعًا لتطوير العقل المصري، وأعدت وثيقة الثقافة والتنوير والتي حددت هوية الجامعة ومسارات عملها لتفعيل دور الجامعة كأحد أهم المؤسسات التنويرية التي يقع عليها الدور الأكبر في بناء شخصية الإنسان المصري، وخلال هذه الفترة أطلقت الجامعة مسابقات في التفكير النقدي وريادة الأعمال بين طلابها وأساتذتها، وأعدت أكبر خريطة للأنشطة الطلابية والمعسكرات التدريبية لإعداد قادة المستقبل، وأطلقت المبادرات الشبابية، واستضافت رموز الفكر والثقافة والسياسة والدين في صالونها الثقافي، وأسست أول حاضنة لريادة الأعمال على مستوى الجامعات، وكونت أول أوركسترا جامعي.
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