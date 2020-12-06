برلماني: منصات التعليم الإلكتروني كلمة السر للسيطرة على كورونا

قال النائب عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب ، أنه فى حالة زيادة نسبة الاصابات بفيروس كورونا ومع دخول مرحلة الذروة بالنسبة لانتشار الفيروس سيكون هناك بدائل لحضور الكامل للطلاب سواء فى الجامعات أو المدارس وحت أماكن العمل ومن الصعب ان يكون الحل فى الإغلاق لأنه سيؤدي إلى تبعات غير محمودة على الاقتصاد .





وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لصدي البلد ، أن الحل هو من خلال منصات التعليم الالكتروني (بلاك بورد) والتي أتاحت مرونة كبيرة في طرق طرح المقررات والبرامج الدراسية في الترم الثاني من العام الدراسي الماضي والتى أثبتت كفاءة عالية مع الطلاب العام الماضي.





واقترح أيضا خليل ، أن يتم تقسيم الطلاب على مجموعات لمنع الإحتكاك و انتقال العدوى بحيث يتحصل الطالب على المادة الدراسية ، ويكون مؤهل لأداء الاختبارات لافتا إلى أن الجامعات المصرية خاضت التجربة العام الماضي ونجحت تمام ولن تكون التجربة جديدة عليها هذا العام وأصبح هناك وعي لدى الطلاب وأولياء الامور وايضا الجامعات تتخذ كافة الإجراءات الإحترازية وتلتزم بقواعد التباعد بين الطلاب .





قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن هناك تشديدات كبيرة من قبل الجامعة بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة ، حفاظًا على صحة الطلاب من انتقال فيروس كورونا.





وأضاف "علم الدين" في تصريح خاص ل "صدى البلد" أنه تم وضع سيناريوهات وحلول بديلة تحسبًا لأي ظروف تطرأ على العملية التعليمية ، فـ الجامعة مستعدة لأي احتمالات وسير العملية التعليمية وفقًا للخطة التي وضعتها الجامعة.





وبالنسبة لامتحانات الميدتيرم، أكد أنها تسير بشكل إيجابي في ظل الالتزام الكامل بالاجراءات الاحترازية المقررة والتأكيد عليها سواء بالنسبة للطلاب أو أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وأن جميع الكليات في طريقها لإنهاء امتحانات الميد تيرم خلال الأيام القادمة بالتزامن مع نهاية الاسبوع الحالي ، مؤكدا على أن هناك تفاعل من الطلاب والتزامهم بتعليمات الجامعة فيما يخص الإجراءات الاحترازية المقررة ، منوهًا إلى أنه لم يتم تحديد موعد انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الاول حتى الآن .