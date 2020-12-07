لجان البرلمان تسابق الزمن للانتهاء من اجندتها.. تشريعية النواب تناقش اتفاقية قرض للهيئة القومية للأنفاق بقيمة مليار و880 مليون يورو

تعليم النواب تناقش الاتفاقية المعدلة بين مصر والصندوق السعودي للتنمية
اقتصادية النواب توافق على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الأفريقي
العدل: ميكنة المحاكم الاقتصادية وتدريب موظفيها يعزز التحول من النظام القديم للتقاضي إلى الإلكتروني
تواصل لجان البرلمان اجتماعاتها للانتهاء من اجنده البرلمان قبل انتهاء دور الانعقاد الاخير.
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعا يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر الجارى، لمناقشة اقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، ومن بينها قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020 ،بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الآمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة ،والموقعة فى القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019 ،وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
وتناقش اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق "بصفتها المقترض "وجى بى مورجان يوروب ليمتد بصفته المنظم الرئيسى المفوض ومؤسسات مالية أخرى محددة وذلك بمبلغ 1.885.630.553.20 يورو والموقعة بتاريخ 13 أغسطس 2020.
كما تناقش اللجنة أيضا فى اجتماعها قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020 بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الموقع فى القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2020 ،وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
و تعقد لجنة التعليم بمجلس النواب اجتماع الثلاثاء ١٥ ديسمبر لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٩١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية القرض الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية و الصندوق السعودي للتنمية بتاريخ ٨ ابريل ٢٠١٦ بشان مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء الموقعة ٢٤ اغسطس ٢٠٢٠ و ينعقد الاجتماع بالاشتراك مع لجنة الشئون العربية.
تنص الاتفاقية على تعديل مبلغ التمويل المقدم من الصندوق للحكومة المصرية ليصبح مليارًا و465 مليونًا و817 ألفًا و500 ريال سعودي، وذلك لتنفيذ الأعمال المدنية في المشروع بما يشمل مباني الإدارة والكليات، والملاعب والمناطق الترفيهية، وإسكان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأعمال الشبكات والمرافق لمواقع الجامعة الثلاث، فضلًا عن خدمات استشارية.
و في سياق اخر وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها، برئاسة وكيل اللجنة أشرف العربي علي قرار رئيس الجمهورية رقم 660 لسنه 2020 بشأن الموافقة علي قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 2/2020 المعتمد بتاريخ 15/5/ 2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلي أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.
ويهدف الاتفاق – حسب المذكرة الإيضاحية - إلي تمويل برامج الصندوق للإقراض لمدة 3 سنوات إعتبارًا من 1 يناير 2020.
ويقضي القرار بتخصيص مبلغ من إجمالي الموارد المتاحة للصندوق في إطار هذا التجديد بما يشمل الموارد التي تم ترحيلها من خلال التجديدات السابقة لدعم المراحل الانتقالية وتسهيلات تعزيز الائتمان للقطاع الخاص وملف العمليات الإقليمية علي أن يتم تخصيص الموارد المتبقية للبلدان المؤهلة.
ووفقا للقرار، تتعهد جمهورية مصر العربية بالمساهمة في التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، وهي ذات قيمة مساهمتها بالتجديدات الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر لموارد الصندوق.
وطبقا للقرار، تسدد جمهورية مصر العربية – وكل دولة من الدول المشاركة والجهات المانحة – قيمة مساهمتها في هذا التجديد علي ثلاثة أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول في موعد غايته 30 يومًا من تاريخ سريان التجديد مع استحقاق القسطين الثانى والثالث علي التوالي في موعد لا يتجاوز 15 يناير من عامي 2021 و2022.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية، يبدأ سريان التجديد الخامس عشر في التاريخ الذي يٌودع فيه المشاركون من الدول والجهات المانحة في الصندوق أدوات اكتتابهم، وذلك بما يمثل مبلغًا يعادل ما لا يقل عن 30 % من إجمالي مساهمتهم بالتجديد الخامس عشر، وذلك في موعد غايته 30 يونيو 2020 أو أي تاريخ لاحق يحدده مجلس مديرين الصندوق.
شدد السفير حازم خيرت، ممثل وزارة التخطيط، على أهمية الحوكمة، حيث تمثل أولوية لدى المجتمع الدولي، ولها دور مهم في سمعة الدول.
وأكدت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الدكتورة شريفة شريف، أن اتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية، جاءت في وقت محوري، لا سيما تزامنها مع إنشاء معهد الحوكمة والتنمية المستدامة.
وقالت إنه تم وضع خطة طموحة تستمر لمدة 5 سنوات تتسق مع أهداف الاتفاقية ومنها التواصل مع المؤسسات الدولية لرفع مستوى مصر في المؤشرات الدولية بشأن الحوكمة، فضلا عن رفع كفاءة العاملين بالدولة.
وأوضح المستشار محمد العشري، ممثل وزارة العدل، أن ميكنة المحاكم الاقتصادية وتدريب موظفيها على هذا النظام بما يعزز من التحول من النظام القديم للتقاضي إلى الإلكتروني من شأنه زيادة ثقة رجال الأعمال في الاستثمار القومي ويحقق سرعة الإنجاز في القضايا.
وفيما يخص الجانب المالي، علقت هالة الشربيني، ممثلة وزارة المالية (قطاع التمويل)، بتأكيده أن القطاع منوط به مراجعة الشروط المالية، ليوافق على مساهمة الجانب الأمريكي، لا سيما وأن الاتفاقية لا تحمل الخزانة العامة أعباءً مالية.