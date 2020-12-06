علاء عرفة وشريف حافظ يرقصان على أغنية أبطال الجمهورية

التقت كاميرا صدى البلد با لفنانين الشابين علاء عرفة وشريف حافظ، على هامش فعاليات اليوم الرابع من الدورة الـ 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي،

و حضر الثنائي ندوة تكريم السيناريست الكبير وحيد حامد.





وأعرب الثنائي علا ء عرفة وشريف حافظ، عن فخرهما بحضور ندوة تكريم وحيد حامد بالقاهرة السينمائي، مشيرين إلى أهميته كرمز كبير، ومن أهم كاتبي السيناريو في مصر خلال الفترة الأخيرة.





وفي وصلة من المداعبة، قام الثنائي علاء عرفة وشريف حافظ، بالرقص على أغنية «أبطال الجمهورية»، مؤكدين أن هذه الأغنية هي التي نالت إعجابهما في عام 2020.





وكان الفنان الشاب "شريف حافظ " قال إنه في بداية مشواره أن التمثيل ليس مهنة سهلة علي الاطلاق حتي إن كنت تمتلك جميع الأدوات ولكنك تحتاج نصيبًا وحظًا كبيرًا.