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فن

علاء عرفة وشريف حافظ يرقصان على أغنية أبطال الجمهورية

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 11:47 م
علاء عرفة وشريف حافظ
علاء عرفة وشريف حافظ
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ندى فكري - سعيد فراج
التقت كاميرا صدى البلد بالفنانين الشابين علاء عرفة وشريف حافظ، على هامش فعاليات اليوم الرابع من الدورة الـ 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، 
و حضر الثنائي ندوة تكريم السيناريست الكبير وحيد حامد. 

وأعرب الثنائي علاء عرفة وشريف حافظ، عن فخرهما بحضور ندوة تكريم وحيد حامد بالقاهرة السينمائي، مشيرين إلى أهميته كرمز كبير، ومن أهم كاتبي السيناريو في مصر خلال الفترة الأخيرة. 

وفي وصلة من المداعبة، قام الثنائي علاء عرفة وشريف حافظ، بالرقص على أغنية «أبطال الجمهورية»، مؤكدين أن هذه الأغنية هي التي نالت إعجابهما في عام 2020. 

وكان الفنان الشاب "شريف حافظ " قال إنه في بداية مشواره أن التمثيل ليس مهنة سهلة علي الاطلاق حتي إن كنت تمتلك جميع الأدوات ولكنك تحتاج نصيبًا وحظًا كبيرًا.

وأوضح " شريف " انه بالرغم من ذلك يتمنى تقديم أدوار عميقة لان هذا ما يضيف لرصيد الممثل و يوضح موهبته.

وأشار ان دوره في مسلسل " ليالي اوجيني " كان دورا عميقا و يناقش حاله من الادوار الجميلة رغم صغر الدور لكنه اثر في الجمهور و كنت سعيد بالعمل مع الفنانة "انجي المقدم" لانها فنانة موهوبة ومتعاونة ومع المخرج الكبير هاني خليفة.

وأكد "شريف حافظ " في تصريح خاص لصدي البلد ان اهم محطاته الفنيه كانت مع الفنانه الكبيره " يسرا" .

و تابع ان من رشحه لدوره " الدكتور مصطفي " في مسلسل خيانه عهد كان المخرج سامح عبد العزيز و لم اقم بتحضير الشخصيه بسبب قصر الوقت و لكني ارتجلت من واقع معرفتي الشخصيه و توجيهات المخرج و كانت ردود الافعال ايجابيه حيث ان بعض الناس " سألوني انت دكتور بجد "

وأضاف انه يتمني التمثيل امام الفنان الكبير ماجد الكدواني و الفنان خالد النبوي.
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