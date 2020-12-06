انطلاق ماراثون الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. الداخلية تتسلم اللجان الانتخابية.. وقوات الشرطة تجوب الشوارع لتأمين الناخبين

- قوات الشرطة تستعد لتأمين ماراثون الانتخابات

- انتشار مكثف للقوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية

- نشر قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائي والشرطة النسائية

- التشديد على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان









أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية اللازمة لتأمين جولة الإعادة لانتخابات "مجلس النواب"، وكان ذلك استمرارًا للنجاحات التى حققتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتأمين انتخابات مجلس النواب من خلال خطة أمنية شاملة بمشاركة كافة أجهزة الوزارة لتأمين المواطنين وضمان انتظام سير العملية الانتخابية.





ارتكزت الخطط الأمنية التى انتهت من إعدادها أجهزة الوزارة لتأمين انتخابات مجلس النواب، فى أحد محاورها على توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم، من خلال انتشار مكثف للقوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية ، وتدعيم الخدمات الأمنية بالمناطق المحيطة بالمقرات الإنتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة بالإضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائى والشرطة النسائية ، وتكثيف الدوريات الأمنية تزامنًا مع الإنتخابات ، وكذا تفعيل نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور.. وتحقيق الربط الفعال بين غرف العمليات والمتابعة بمختلف مديريات الأمن مع الغرفة الرئيسية المجهزة لمتابعة عمليات تأمين الانتخابات.





وقامت القيادات الأمنية بالمحافظات التى تشهد جولة الإعادة بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، لمتابعة تنفيذ خطط تأمين الانتخابات، والتأكد من مدى جاهزية القوات وإستيعاب المهام الموكلة إليها، والتشديد على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان وتقديم العون والمساعدة للمواطنين ولا سيما كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة حال ترددهم للإدلاء بأصواتهم مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمحيط اللجان الإنتخابية بما يكفل سلامة وصحة المواطنين والقوات المشاركة فى عملية التأمين.





وتؤكد وزارة الداخلية مواصلة الجهود ورفع درجة الإستعداد القصوى للحفاظ على أمن المواطنين، وتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.



