انطلاق ماراثون الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. الداخلية تتسلم اللجان الانتخابية.. وقوات الشرطة تجوب الشوارع لتأمين الناخبين

- قوات الشرطة تستعد لتأمين ماراثون الانتخابات
- انتشار مكثف للقوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية
- نشر قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائي والشرطة النسائية
- التشديد على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان
أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية اللازمة لتأمين جولة الإعادة لانتخابات "مجلس النواب"، وكان ذلك استمرارًا للنجاحات التى حققتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتأمين انتخابات مجلس النواب من خلال خطة أمنية شاملة بمشاركة كافة أجهزة الوزارة لتأمين المواطنين وضمان انتظام سير العملية الانتخابية.
ارتكزت الخطط الأمنية التى انتهت من إعدادها أجهزة الوزارة لتأمين انتخابات مجلس النواب، فى أحد محاورها على توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم، من خلال انتشار مكثف للقوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية ، وتدعيم الخدمات الأمنية بالمناطق المحيطة بالمقرات الإنتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة بالإضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائى والشرطة النسائية ، وتكثيف الدوريات الأمنية تزامنًا مع الإنتخابات ، وكذا تفعيل نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور.. وتحقيق الربط الفعال بين غرف العمليات والمتابعة بمختلف مديريات الأمن مع الغرفة الرئيسية المجهزة لمتابعة عمليات تأمين الانتخابات.
وقامت القيادات الأمنية بالمحافظات التى تشهد جولة الإعادة بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، لمتابعة تنفيذ خطط تأمين الانتخابات، والتأكد من مدى جاهزية القوات وإستيعاب المهام الموكلة إليها، والتشديد على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان وتقديم العون والمساعدة للمواطنين ولا سيما كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة حال ترددهم للإدلاء بأصواتهم مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمحيط اللجان الإنتخابية بما يكفل سلامة وصحة المواطنين والقوات المشاركة فى عملية التأمين.
وتؤكد وزارة الداخلية مواصلة الجهود ورفع درجة الإستعداد القصوى للحفاظ على أمن المواطنين، وتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.
تبدأ غدا الاثنين عملية التصويت في ختام الماراثون الانتخابى بمجلس النواب 2020، التي يتنافس فيها 202 مرشح على 101 مقعد متبق من الجولة الأولى للمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان.
وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية فى 13 محافظة هى: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.
وحسمت القائمة الوطنية من أجل مصر مقاعد قطاعى القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا ومخصص لهما 142 مقعدا ولم تحسم أى محافظة من المحافظات الـ13 جميع مقاعدها من الجولة الأولى بالنظام الفردي.
وحسم من الجولة الأولى 41 مقعدا من أصل 142 مقعدا بنظام الفردى وتبقى 101 مقعد تجرى عليها انتخابات الاعادة بين 202 مرشح فى أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.
وتتمثل المقاعد التى حسمت فى 4 محافظات هى القاهرة والقليوبية وبورسعيد وجنوب سيناء حيث جاء فى محافظة القاهرة 19 دائرة بإجمالى 31 مقعدا فرديا تم حسم 13 دائرة منها بعدد 24 مقعدا وتبقى 7 مقاعد موزعة كالتالى: مقعد فى الزيتون ومقعد فى حدائق القبة ومقعد فى اول مدينة نصر ومقعد فى المرج ومقعد فى البساتين ومقعدان فى حلوان المخصصة لها بالنظام الفردى.
وفى محافظة القليوبية بها 6 دوائر بإجمالى 16 مقعدا فرديا تم حسم 5 دوائر وتبقى مقعد واحد من أصل ثلاثة مقاعد مخصصة لدائرة قليوب، وفى محافظة بورسعيد بها دائرتان بإجمالى مقعدين مقعد فردى تم حسم دائرة واحدة وهى دائرة الزهور وتبقى مقعد واحد بدائرة بورفؤاد، وفى محافظة جنوب سيناء بها دائرتان بإجمالى مقعدين فردى تم حسم مقعد بدائرة أول شرم الشيخ ومتبقي مقعد بدائرة الطور.
وانطلق ماراثون تصويت المصريين بالخارج الخميس، في ختام جولات انتخابات مجلس النواب 2020، التي يتنافس فيها 202 مرشح على 101 مقعد متبق من الجولة الأولى للمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان، حيث بدأ الناخبون في طباعة بطاقات الاقتراع من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات والتي تستمر حتى اليوم الجمعة، وابداء رأيهم فيها وارسالها الى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية عبر البريد المستعجل.