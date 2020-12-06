مش بيراميدز.. فايلر يقترب من تدريب هذا الفريق





وقالت صحيفة " minute 20 " : " السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي السابق يقترب من تدريب نانت الفرنسي خاصة في ظل تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها، الخسارة برباعية نظيفة، أمام فريق ستراسبورج، بالجولة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي".









وتابعت : " المدرب السويسرى صاحب الـ 47 عاما، قرر عدم استكمال مشواره مع الاهلى المصرى، ورحل عن الفريق في أوائل شهر أكتوبر الماضى، بسبب ظروف عائلية".







