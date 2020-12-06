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رياضة

مش بيراميدز.. فايلر يقترب من تدريب هذا الفريق

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 11:41 م
فايلر
فايلر
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مجدي سلامة
كشفت تقارير صحفية فرنسية عن اقتراب السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي من فريق نانت الفرنسي خلال الفترة القادمة خلفًا لجوركوف مدرب الفريق .


وقالت صحيفة " minute 20 " : " السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي السابق يقترب من تدريب نانت الفرنسي خاصة في ظل تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها، الخسارة برباعية نظيفة، أمام فريق ستراسبورج، بالجولة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي".


وتابعت : "المدرب السويسرى صاحب الـ 47 عاما، قرر عدم استكمال مشواره مع الاهلى المصرى، ورحل عن الفريق في أوائل شهر أكتوبر الماضى، بسبب ظروف عائلية".


ويحتل فريق نانت حاليًا المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، من جدول ترتيب الدوري الفرنسي وذلك بعد مرور 13 جولة من مسابقة الدوري. 


ونجح السويسري رينيه فايلر في الفوز بلقب الدوري المصري للموسم الخامس على التوالي والـ42 فى تاريخ النادي الأهلي ، إلى جانب قيادته  للفريق لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، كما حصل على لقب السوبر المصرى بعد هزيمته للزمالك.

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