جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية حول إدارة الذات.. 20 الجاري

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان مجموعة من البرامج التدريبية لشهر ديسمبر 2020، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.
تهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.
وذلك فى إطار السعى إلى تحديث وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.
كما يأتي تنظيمها بهدف تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة بالتعاون مع الكيانات الاستراتيجية كل وفق تخصصه. شملت هذه البرامج التدريبية 11 دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة كل دورة تقام على مدار يومين .
وتقام اغلب هذه الدورات بنظام الفيديو كونفرانس ، وبعضها داخل مركز دار الضيافة بحرم الجامعة بعين حلوان وفقا للاجرائات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا حيث انه يتم التنبيه على المتقدمين للدورات بضرورة ارتداء الكمامات و حمل المطهرات و المعقمات و لحفاظ على صحتهم و تجنب الاصابة بالموجة الثانية من كورونا .
و من هذه الدورات دورة حول إدارة الذات يومي الأحد والاثنين ٢٠ و ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ .
أعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن تنظيم إدارة المشروعات البيئية، بالتعاون مع ادارات القطاع "مسابقة الموظف المثالي" لجامعة حلوان على مستوى الكليات والإدارات العامة لعام ٢٠٢٠.
ويوضح صدى البلد شروط المسابقة :
- أن يكون المرشح حاصلا على دورات تدريبية خلال آخر عامين
- أن يكون حصل على أقل من رصيد الإجازات خلال العام
- أن يكون آخر تقريرين سنوى بدرجة امتياز
-ألا يكون قد وقع عليه أية جزاءات
- أن يكون المرشح تقديم بنموذج تطوير مقترح للإدارة التى يعمل بها
- أن يكون قد ساهم فى أعمال تطوير خاصة موثقة بأنشطة الإدارة والالتزام بالانتهاء من الأعمال الموكلة إليه فى المواعيد المحددة وبالجودة المطلوبة.
وكانت أكدت جامعة حلوان، أن اختيار الموظف المثالى سيكون فى ضوء المعايير السابقة من خلال لجنة تحكيم مشكلة لتقييم واختيار الفائزين بالمسابقة.
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