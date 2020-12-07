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برلمان

50 ألف جنيه غرامة.. عقوبات تشغيل المحال العامة دون ترخيص

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:01 ص
المحال العامة
المحال العامة
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حسن رضوان
عاقب قانون المحال العامة كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص لكى يقنن أوضاع المحال المخالفة وعلى النقيض وضع اشتراطات صارمة للمتقاعسين عن التقنين، خاصة وأن فلسفة التشريع قائمة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة.

وحدد القانون المقصود بالمحل العام، ليتبين نوعية المحال الخاضعة لأحكامه، وهى: "كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو في العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية"، ويطبق القانون على المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة، والملاهى.

ونستعرض أبرز هذه العقوبات فيما يلى: 

يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

وجدير بالذكر أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء المراكز والمدن،  وجه بالمتابعة المستمرة لقرار تطبيق مواعيد غلق المحلات بكل حزم ، مع التشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الإلتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن ، خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتطبيق الاجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم 

وكذلك لتحقيق الانضباط في الشوارع والقضاء على العشوائية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، حيث وجه بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.
كما وجه المحافظ بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية المعنية للتأكد من الإلتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة، وتفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها. 
 
وأكد المحافظ أن المواعيد الجديدة للمحلات والتي بدا تطبيقها من الأول من ديسمبر، ستساهم في تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المروري في بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية.

وأصدر محافظ المنيا كتاب دوري لجميع المراكز والمدن، بشان تنفيذ مواعيد الغلق واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا ومتابعة مواعيد غلق الورش والمحلات في مواعيدها المحددة طبقا للتعليمات.

ونفذت مراكز المحافظة حملات دورية بجميع المدن والمراكز لمتابعة تنفيذ القرارات الجديدة ، والخاصة بتطبيق مواعيد غلق المحلات بكل حزم وتكثيف الحملات على المقاهي والمطاعم والأندية والمحال العامة للتأكيد على تواجد المواطنين بنسبة 50% فقط ومنع أى تكدسات أو ازدحام وارتداء الكمامات.
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