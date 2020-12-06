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أخبار البلد

مزاد علني لبيع السيارات المخزنة في جمارك مطار القاهرة 21 ديسمبر.. تفاصيل

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 11:53 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تعقد يوم 21 ديسمبر الجاري بقاعة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 71 لوط لسيارات واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي وبساحة الميناء الجاف فى 6 أكتوبر و مقبرة 15 مايو  .

السيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات  ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج ماركات وطرازات وموديلات متنوعة وماركات السيارات تشمل : 

سيارات جمارك مطار القاهرة
(فولفو -توسان -جراند شيروكي - داتسون - ميركوري - بيجو - هوندا- مرسيدس - هونداى  -  شيفروليه - كرايسلر   - باترول - ديسكفرى  - فورد  - بورش - همر - نيسان -فولكس - لاند روفر  - باتريوت -- تويوتا- BMW - أتوبيس نيسان 28  راكب - ومعدة حفر .... وغيرها )

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية  7 شارع دكتور محمد حامد فهمي  متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الاسلامي  بالدقي .

ويمكن معاينة السيارات بساحة جمارك سيارات جمارك القاهرة بمطار القاهرة الدولية بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة والميناء الجاف 6 أكتوبر اعتبارا من يوم السبت 12 ديسمبر 2020 من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام  العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد .

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم  تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار ) .


وعلى المزايدين إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية طبقا لشروط وقرارات وزارة الصحة .
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