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أصل الحكاية

ذكرى جريجوروبولوس تحيي آلام اليونانيين .. احتجاجات واعتقال المئات .. ماذا يحدث في أثينا؟

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:03 ص
مظاهرات في اثينا
مظاهرات في اثينا
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على صالح
أفادت وكالة الأنباء اليونانية الأحد، أن الشرطة اليونانية اعتقلت أكثر من 100 شخص خلال احتجاج لإحياء ذكرى قتل الشرطة للمراهق أليكسيس جريجوروبولوس في أثينا عام 2008.


وأعلنت الشرطة اليونانية، السبت، حظرا على الاحتجاجات قبل ذكرى القتل الشهيرة، مستشهدة بالقيود المتعلقة بفيروس كورونا على الأحداث الجماهيرية. 




وشجبت المعارضة اليونانية الحظر، متهمة الحكومة بإساءة استغلال قواعد العزلة الاجتماعية المفروضة بسبب تفشي وباء كورونا المستجد - كوفيد 19 للحد من حقوق المواطنين وحرياتهم.


وتم تنفيذ غالبية الاعتقالات - والتي بلغ عددها 60 - في حي إكسارتشيا بوسط أثينا، حيث قُتل جريجوروبولوس بالرصاص، وفقًا للتقرير.


وبحسب ما ورد وقع اشتباك بين الشرطة ومجموعة من حوالي 50 متظاهرًا يحملون لافتة ويصرخون بتصريحات مؤيدة لجريجوروبولوس، وبعد ذلك بدأ الضباط في تفريق الحشد واستخدموا قنبلتي صوت.


ورصدت وسائل الاعلام العالمية في اليونان مشهدًا لاعتقال زوجين ألمانيين أحضرا زهورًا إلى موقع مقتل جريجوروبولوس. 


ولم يحدد ضابط الشرطة الذي نفذ الاعتقال سبب الاعتقال، ولم يقدم نفسه، رغم أن المرأة كانت تتحدث معه باللغة اليونانية. 


وأُجبر الزوجان على ركوب سيارة للشرطة وسط تصريحات للصحفيين بأن أفعاله كانت غير قانونية.


ومع اقتراب المساء، بدأت الشرطة في إجبار الصحفيين على الخروج من الحي.


وقتل جريجوروبولوس، الذي كان يبلغ من العمر 15 عامًا في ذلك الوقت ، برصاص شرطي كان يرد على اضطرابات في أثينا. 


وأدت وفاته إلى أسابيع عديدة من أعمال الشغب في جميع أنحاء اليونان ، ويتجمع المواطنون كل عام في 6 ديسمبر لإحياء ذكرى الحادث.


وفي عام 2019 ، تم اعتقال ما يقرب من 80 شخصًا حيث تحولت المظاهرات لإحياء ذكرى وفاة جريجوروبولوس إلى أعمال عنف، وأصيب ثلاثة من ضباط الشرطة بجروح خلال اشتباكات مع المتظاهرين.
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