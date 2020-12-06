ريال سوسيداد يتعادل سلبيا مع ألافيس بالدوري الإسباني

انتهت مباراة ريال سوسيداد وديبورتيفو ألافيس بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة الثانية عشرة من ترتيب الدوري الإسباني.





ولم تشهد المباراة أي أهداف على الإطلاق في ظل وجود هجمات خطيرة من جانب الفريقين إلا أن اللقاء انتهى بالتعادل السلبي بينهما.





وشهد اللقاء في الدقيقة 61 تدخلا عنيفا من جانب لاعب ديبورتيفو ألافيس على لاعب ريال سوسيداد مما أدى إلى طرده، وأكمل الفريق لمدة ربع ساعة بـ 10 لاعبين فقط .





وبهذه النتيجة ، يحتل فريق ريال سوسيداد المركز الثاني برصيد 25 نقطة خلفًا لأتليتكو مدريد المتصدر بفارق نقطة وحيدة ، بينما يحتل فريق ديبورتيفو ألافيس المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإسباني.