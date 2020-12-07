خلال 24 ساعة.. سوريا تسجل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة

سجلت السلطات الصحية في سوريا 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.









ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في سوريا إلى 8403 حالات، وفقا لوزارة الصحة السورية.









وأعلنت سوريا عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات جراء الوباء إلى 447 حالة.









كما أبلغت الوزارة السورية عن 64 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي حالات التعافي 3943 حالة.







