خلال 24 ساعة.. سوريا تسجل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة

سجلت السلطات الصحية في سوريا 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.
ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في سوريا إلى 8403 حالات، وفقا لوزارة الصحة السورية.
وأعلنت سوريا عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات جراء الوباء إلى 447 حالة.
كما أبلغت الوزارة السورية عن 64 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي حالات التعافي 3943 حالة.
وتجاوز إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ67 مليون حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لأكثر من 1.53 مليون وفاة.