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زاهي حواس: نقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:48 ص
زاهى حواس
زاهى حواس
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، إنه في الأسرة 21 و 22 اكتشف كهنة آمون أن المواطنين يسرقون المومياوات من المقابر فقاموا بنقل تلك المومياوات من مقبرة الملك إلى مقبرة أخري بجانبها ومن ثم نقلها إلى خبيئة.

وأضاف «حواس» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن هناك مومياوات عثر عليها في خبيئة الدير البحري ومومياوات أخري في مقبرة أمنحوتب الثاني.

وتابع وزير الآثار الأسبق، أن المومياوات الملكية التي تنقل إلى متحف الحضارة من المتحف المصرى، عددها 22 مومياء، ولن يجرى اكتشافات مومياوات ملكية فى مصر مجددا.

وأوضح الدكتور زاهي حواس  أن المتحف المصرى الكبير هو أعظم مشروع ثقافى آثرى فى القرن 21 لافتا إلى أن عملية العمل المتحفي لابد أن تقوده إدارة على أعلى مستوى وأن المنصب لا يقتصر على المصرى ولكن يترك للمنافسة لإيجاد أعظم الأثريين للمشاركة فى هذا الحدث التاريخى الضخم.

وقال الدكتور زاهى حواس ،   عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق ، إن العمل الآثرى كان قديمأ قاصرأ على الأجانب وذلك فى المتاحف والاكتشافات الآثرية وكان العلماء المصريين يساعدونهم فى ذلك الامر ، لافتأ إلى انه عندما تقلد منصب وزير الآثار طالب أن يكون المصريين علماء فى آثارهم . 

وأوضح " حواس" ،  خلال استضافته ببرنامج السؤال الصعب عبر فضائية سكاى نيوز عربية ، أن مصر لم توقف عمليات الحفر الآثرى للأجانب فى مصر ولكن المصريين أصبحوا الآن ينافسون فى هذا المجال أيضأ ، مشيرأ لتواجد بعثات للحفر الآثرى منها بعثة فى وادى الملوك والأخرى فى سقارة والذى يؤكد أن المصريين لأول مرة أصبحوا علماء فى آثارهم . 

ولفت إلى  أنه  تولى عملية تدريب كاملة بهذا الشأن فيما يختصص بأعمال الحفائر لافتأ إلى أن مصر تمتلك فى الوقت الحالى 500 آثرى يقومون بأعمال الحفر الآثرى على مستوى عال وبنفس دقة وجودة العمل الأجنبى. 

وأشار إلى أن وزير الآثار أعلن مؤخرأ عن اكتشاف أكثر من 100 تابوت فى منطقة سقارة وداخل كل تابوت مومياء ، لافتأ إلى أن هذا الاكتشاف سبقه ورش عمل يثبت أن الآثرى المصرى يمتلك قيمة عالمية .

وتابع ، أن المتحف المصرى الكبير هو اعظم مشروع ثقافى آثرى فى القرن 21 لافتأ إلى أن عملية العمل المتحفى لابد ان تقوده إدارة على أعلى مستوى وأن المنصب لايقتصر على المصرى ولكن يترك للمنافسة لإيجاد أعظم الآثريين للمشاركة فى هذا الحدث التاريخى الضخم  . 
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