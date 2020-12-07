ابتكار.. فستان غريب يمكن ارتداؤه بـ 11 طريقة مختلفة.. صور





ابتكرت مصممة الأزياء النيجيرية «أوييندا أكينفينوا» البالغة من العمر 22 عامًا أروع مفهوم "للتصميم متعدد الاستخدامات" في واحد من الفساتين التي يمكن ارتداؤها في أي مكان وأي مناسبة.





تتميز تصميمات أوييندا في بعض فساتينها بإمكانية ارتدائها بـ 11 طريقة مختلفة، مما يجعلها القطعة الأساسية المثالية للارتداء في العديد من المناسبات المختلفة.





على الرغم من وجود فساتين متعددة الاستخدامات بالفعل ويمكن ارتداءها في مناسبات مختلفة، إلا أن خيارات Oyinda كانت أكثر تنوعًا عن المفهوم الذي نعرفه.





علمت المصممة النيجيرية أوييندا نفسها بنفسها تصميم الأزياء الإبداعية، وفتحت خط ملابسها الخاص - Janore - لتقديم إبداعاتها المختلفة للجمهور.





فساتين متعددة الاستخدامات





خطرت لها الفكرة في البداية عندما أدركت أنه ليس كل شخص مغرم بارتداء الفساتين الضيقة، لذلك بدأت أوييندا في تجربة مواد إضافية كالجيوب لمعرفة كيفية استخدامها لتغطية مناطق معينة.





وانتهى بها الأمر إلى العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تصميم عدة عناصر، وجاليا تمتلك أوييندا شركة صغيرة تشحن الفساتين إلى جميع أنحاء العالم، بأسعار تبدأ من 40 دولارًا (ما يزيد عن 600 جنيه مصري).





تقول أوييندا لصحيفة مترو: "دائمًا ما نهتم بتصميم الفساتين بدقة لأن خطأ واحد قد يفسد المظهر بالكامل.. لذلك يتطلب الأمر الكثير من العمليات الحسابية حتى يعمل الفستان بشكل مثالي، ويتم تصميمه بعدة طرق".





قد يتوقع المرء أنه مع كل الاختلافات تأتي صعوبة كبيرة في التصميم، ومع ذلك، تؤكد أن كل عنصر يحتوي على حد أدنى من القماش حتى لا يشعر الناس بالارتباك أو الضيقة.





بالنسبة لبعض الفساتين، توجد مواد إضافية ولكن هناك بعض المواد التي أتأكد من عدم ضرورة إضافة كم أو أقمشة إضافية إليها، مما يصعب جدًا من فهمها وتصميمها."





وأضافت: "لم يكن بدء هذا العمل مخططًا له، لكنني جربت فستانًا وشعرت بماذا لو كان بإمكاني تصميمه وارتدائه بطريقة مختلفة؟ لقد جربته ونجحت لذا قمت بنشره واعتقد الناس أنه رائع، ثم واصلت المحاولة وحققت حلمي".





تعد تصميمات الجيوب على الفساتين، أكثر الأشياء إثارة التي قد يتم إضافتها إلى أزياء السيدات، لكن أحد تلك الفساتين يعد إبداعًا ذكيًا جدًا، بعدما حولته المصممة إلى فستان يمكن ارتداؤه في 11 شكلا مختلفا.