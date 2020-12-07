الارتباك يعود للملف الليبي.. تحركات عسكرية من تركيا.. والجيش الوطني يصفع الوفاق.. حفتر يصل القاهرة.. والسيسي وماكرون يتفقان في الرؤية

حفتر يزور القاهرة ويتجه إلى باريس

المحجوب: أردوغان يسعى لإفشال الحوار السياسي

رصد 5 سفن تركية خارج المياه الإقليمية قبالة سواحل سرت





عاد الارتباك مجددا إلى المشهد الليبي، مع التحركات الجديدة لتركيا والتي تم رصدها من قبل الجيش الوطني الليبي، الذي تمكن على الرغم من ذلك من توجيه صفعة جديدة لحكومة الوفاق التابعة لأنقرة.





وجاءت التحركات التركية خلال الأيام والساعات الماضية من أجل إفساد الحوار الليبي الليبي وغلق الطريق أمام أي تحرك نحو الحل السياسي في البلد الذي مزقته الحرب.





وبعدما أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، التزامها بتقديم الدعم في ليبيا واحترامها لقرار أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تم اتخاذه خلال الاجتماع المباشر الذي عُقد مؤخرًا في تونس، والذي يقضي بوجوب اتخاذ القرارات على أساس التوافق.





وقالت وليامز إن اجتماع السبت أظهر مستوى عاليًا من النقاش البنّاء بين أعضاء الملتقى ورغبة في المضي قدمًا من أجل الشعب الليبي.





وأعلنت الممثلة الخاصة بالإنابة أنه سيتم عقد جلسة افتراضية في الأيام المقبلة لمناقشة الخطوات التالية بناءً على الاقتراحات المثمرة للغاية التي قدّمها العديد من أعضاء الملتقى في جلسة السبت.





وأثنت وليامز على مواصلة أعضاء الملتقى التزامهم - كما تم الإعلان عنه في الاجتماع المباشر للملتقى والذي عُقد في تونس- بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 على ضرورة أن تتحمل المؤسسات المسؤولة عن تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات مسؤوليتها.





ويوم الأحد، قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن الجيش الليبي رصد 5 سفن تركية خارج المياه الإقليمية قبالة سواحل سرت.





وأكد العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي إن الجيش الليبي يواجه تنظيم الإخوان (الإرهابي) الذي يسعى للبقاء في السلطة.





وأضاف أن تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان تعمل على منع الاستقرار في ليبيا، وتواصل تسيير رحلات جوية إلى طرابلس ونقل المرتزقة.





وتابع المحجوب أن تركيا تحاول عرقلة الحوار الليبي والمسار السياسي.





وواصل المحجوب إن المشاورات مع مصر تتواصل على جميع المستويات، متابعا أن الجيش الوطني الليبي سيطر على معسكر المغاوير بمدينة أوباري جنوبي ليبيا.





وأوضح أن الجيش الليبي يعمل على تأمين هذه المنطقة منعا لدخول التنظيمات المتطرفة وفي مقدمتها القاعدة.





كان الجيش الوطني الليبي أعلن في وقت سابق من مساء الأحد السيطرة على معسكر المغاوير التابع للميليشيات بمدينة أوباري جنوبي ليبيا.





وكان المحجوب قد قال السبت في تصريحات صحفية لقناتي العربية والحدث إن السفن الحربية التركية توجد خارج نطاق المياه الإقليمية الليبية ويتم متابعتها والتصدي لها إذا لزم الأمر.





وقال المسؤول الليبي: "لم يتم رصد ما يدل على اقترابها من الهلال النفطي، مؤكدًا جاهزية الجيش والقوات البحرية الليبية للتعامل مع أي طارئ".





وأفادت وسائل إعلام ليبية في وقت سابق بأن سفنًا حربية تركية تم رصدها في خليج سرت، وأن الأقمار الصناعية رصدت 6 فرقاطات بحرية تحمل العلم التركي، قبالة سواحل ليبيا، عند خليج سرت النفطي.





ووصل قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إلى القاهرة، وقالت وسائل إعلام ليبية إن حفتر وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين، لعرض رؤية الجيش الليبي بشأن المفاوضات الجارية.





وقالت وسائل الإعلام الليبية المقربة من الجيش الليبي إن زيارة حفتر تأتي لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.





وأشارت إلى أن زيارة حفتر للقاهرة هي الأولى في إطار جولة تضم عدد من الدول لاستعراض أحدث المستجدات على الساحة الليبية.





وتابعت أنه من المقرر أن يتوجه حفتر عقب انتهاء زيارته للقاهرة إلى العاصمة الفرنسية باريس للقاء عدد من المسؤولين الفرنسيين.





وفي السياق ذاته، قال السفير بسام راضى ،المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلي العاصمة الفرنسية باريس ، ستشهد بحث مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية.





واضاف راضي في تصريحات للوفد الاعلامي لزيارة الرئيس ان زيارة الرئيس السيسى إلي فرنسا في اكتوبر ٢٠١٧، وزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلي مصر في يناير ٢٠١٩، كانتا مهمتين لتدعيم العلاقات.





واشار المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية الي أن هناك دوائر مشتركة كبيرة بين المواقف المصرية والفرنسية اولها في شرق المتوسط والتعاون والبناء ونبذ اي توترات او مشاكل بحيث ان ثروات شرق المتوسط يتم استغلالها لصالح الشعوب.





وأكد راضي أن القضية الليبية أحد المحاور الرئيسية لزيارة الرئيس السيسي لباريس ، مشيرًا إلي أن موقف البلدين يتطابقان في رفض التدخل الخارجي والتعاون مع المليشيات والمقاتلين الاجانب ومع المسار السياسي وصولا للانتخابات لصالح الشعب الليبي.