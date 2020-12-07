شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك





وقدّمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم الأثنين الموافق 7 من ديسمبر.



اقرأ أيضًا: شخصية اليوم فى تاريخ ميلادك ..ماذا يقول عنك



نصيحة علم الأبراج:



من المحتمل أن يكون اليوم مفيدًا لك من حيث المال. اليوم فجأة هناك إمكانية للحصول على الثروة.





إذا كنت تمارس نشاطًا تجاريًا وتخطط لتعزيز عملك ، فيمكن أن يتحرك تخطيطك اليوم أبعد قليلًا.







يمكن للموظفين الحصول على النتائج الجيدة لعملهم الشاق في المكتب.





سيكون كبار المسؤلين راضين عن عملك وسيكون عملك موضع تقدير أيضًا.







هذا سيزيد من ثقتك بنفسك. ستكون حياتك الشخصية سعيدة. كبار السن في منزلك سيحصلون على الدعم.







من ناحية أخرى ، يمكنك الحصول على بعض الأخبار الجيدة من زوجتك.





اليوم جيد من ناحية الصحة.





عاطفيا ستكون قويا جدا اليوم وستواجه كل عقبة بكل شجاعة.





اليوم سيكون يوم حافل بالتقلبات للعاملين. قد يكون لديك بعض المشاعر مع كبار المسؤولين في المكتب.







ومع ذلك ، ستتمكن قريبًا من التعامل مع الأمر بفهمك. قد تتاح الفرصة لرجال الأعمال اليوم لعقد صفقة جيدة. من المتوقع أن يحصل رجال الأعمال على النتائج كما هو متوقع. بالحديث عن حياتك الشخصية ، سيكون هناك تغيير في سلوك زوجتك.





إذا كان لديك سوء فهم ، فإن اليوم هو يوم جيد لتصحيحه. بالحديث عن صحتك ، قد تكون هناك مشاكل متعلقة بالصحة بسبب الاضطرابات الغذائية.







يُنصح بتجنب اتخاذ مثل هذه القرارات على عجل. يمكن لرجال الأعمال الاستفادة في هذا اليوم. إذا كنت ستبرم صفقة كبيرة اليوم ، فاستمر في تفهمك وحذرك.





قد يزيد الخلاف في حياتك الشخصية.







اليوم، يمكن أن تحدث المعارك في منزلك. بالحديث عن صحتك ، سيكون اليوم متعبًا جدًا بسبب الركض.







