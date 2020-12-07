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رياضة

12 صفقة.. تعرف على كافة صفقات نادي سموحة والقيمة المالية للاعبين بقيادة فرج عامر

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:42 ص
فرج عامر، رئيس نادى
فرج عامر، رئيس نادى سموحة
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حسام الحارتي
نجح مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر في إتمام العديد من الصفقات استعدادا للموسم المقبل تحت قيادة أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول .

وفيما يلي نرصد لكم كافة الصفقات التي تعاقد معاها نادي سموحة والقيمة المالية للاعبين خلال الفترة الإنتقالات الحالية عقب إغلاق القيد الصيفي:-

1- اطهر الطاهر.. انتقال حر
2 -  محمود البدرى .. انتقال حر
3 - عبد الكبير وادى..  انتقال حر
4 - على غزال.. انتقال حر
5 -محمد محسن ليله.. انتقال حر
6- رفيق كابوزز.. إعاره  1500000 
7 - محمد اشرف.. 1000000 انتقال نهائى
8- محمد شوقى..  انتقال نهائي 250000
9 -احمد رفاعى..  800000 انتقال نهائى
10- محمد عبد المنعم..  إعاره  1000000
11-   احمد عبد القادر..  500000
12 - عمر ميرا .. انتقال حر
وبلغت القيمة المالية لكافة صفقات نادي سموحة هذا الموسم التي بلغت 12 لاعبا ، 5050000  " خمسه ملايين و وخمسون الف جنيه"، 

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