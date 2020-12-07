ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

زاهي حواس يكشف موعد نقل المومياوات الملكية ويطالب بتغييره لهذا السبب.. فيديو

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:41 ص
العالم الأثري زاهي
العالم الأثري زاهي حواس
Advertisements
قسم التوك شو
كشف الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، عن موعد نقل المومياوات الملكية، وتفاصيل الافتتاح التاريخي المنتظر للمتحف المصري الكبير.

وقال «حواس» خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج «مساء DMC» المذاع على قناة «دي إم سي» إن  موكب المومياوات الملكية سيخرج في السادسة مساء، ولكن لم يحدد اليوم .

وطالب الدكتور زاهي حواس، بتغيير ميعاد موكب المومياوات الملكية ليكون في الصباح لظهور الموكب وتظهر جمال مصر ومعالمها، خاصة أن معظم الدول تتابع الحدث العالمي ويصل الي كل مكان في العالم سواء أوروبا او أمريكا. 

وأشار وزير الآثار الأسبق، إلى أن هناك اكتشافات كبيرة جدا سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع القادم، موضحا أن كل ما يخص الملك سقنن رع من معلومات سيتم الإعلان عنها قريبا، وهناك معلومات غير عادية خاصة أن ك مومياء لها قصة مختلفة.

ونوه إلى أن مصر لم توقف عمليات الحفر الأثري للأجانب فى مصر ولكن المصريين أصبحوا الآن ينافسون فى هذا المجال أيضأ ، مشيرأ لتواجد بعثات للحفر الأثري منها بعثة فى وادى الملوك والأخرى فى سقارة والذى يؤكد أن المصريين لأول مرة أصبحوا علماء فى آثارهم . 

ولفت إلى أنه  تولى عملية تدريب كاملة بهذا الشأن فيما يختصص بأعمال الحفائر لافتأ إلى أن مصر تمتلك فى الوقت الحالى 500 آثرى يقومون بأعمال الحفر الأثرى على مستوى عال وبنفس دقة وجودة العمل الأجنبي . 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

زاهي حواس : ميدان التحرير في ثوبه الجديد أصبح رمزا لعظمة مصر الفرعونية والحديثة .. فيديو

مع بدء العد التنازلي للافتتاح .. شاهد : أحدث أعمال التطوير في ميدان التحرير | صور

شاهد.. آخر ماتم إنجازه في ميدان التحرير

نائب محافظ القاهرة يكشف تفاصيل أعمال التطوير داخل ميدان التحرير تمهيدا لافتتاحه ..فيديو

موعد مع الملوك.. نقل 22 مومياء من التحرير إلى الفسطاط فى موكب مهيب ..صور

رئيس متحف الحضارة: نقل المومياوات الملكية في موكب هو الأول من نوعه في مصر

ترشيحاتنا

زاهي حواس يكشف موعد نقل المومياوات الملكية ويطالب بتغييره لهذا السبب.. فيديو

فستان شفاف وجماجم.. رانيا يوسف تثير الجدل من جديد.. شاهد

فيديوجراف.. أسباب انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

بالأسود.. ابنة عمرو دياب تثير جدل بإطلالة جريئة

قرارات جديدة من النيابة بشأن حريق مستشفى أبو الريش الياباني للأطفال

أضر بـ سمعتي الإعلامية.. رد قوي من أسامة كمال على قرار وقفه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابتكار.. فستان غريب يمكن ارتداؤه بـ 11 طريقة مختلفة.. صور

بالأسود.. ابنة عمرو دياب تثير جدل بإطلالة جريئة

لـ السيدات.. ابتعدي عن هذه التسريحات لمنع تساقط الشعر