زاهي حواس يكشف موعد نقل المومياوات الملكية ويطالب بتغييره لهذا السبب.. فيديو

كشف الدكتور زاهي حواس ، وزير الآثار الأسبق، عن موعد نقل المومياوات الملكية، وتفاصيل الافتتاح التاريخي المنتظر للمتحف المصري الكبير.





وقال « حواس » خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج «مساء DMC» المذاع على قناة «دي إم سي» إن موكب المومياوات الملكية سيخرج في السادسة مساء، ولكن لم يحدد اليوم .





وطالب الدكتور زاهي حواس، بتغيير ميعاد موكب المومياوات الملكية ليكون في الصباح لظهور الموكب وتظهر جمال مصر ومعالمها، خاصة أن معظم الدول تتابع الحدث العالمي ويصل الي كل مكان في العالم سواء أوروبا او أمريكا.





وأشار وزير الآثار الأسبق، إلى أن هناك اكتشافات كبيرة جدا سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع القادم، موضحا أن كل ما يخص الملك سقنن رع من معلومات سيتم الإعلان عنها قريبا، وهناك معلومات غير عادية خاصة أن ك مومياء لها قصة مختلفة.





ونوه إلى أن مصر لم توقف عمليات الحفر الأثري للأجانب فى مصر ولكن المصريين أصبحوا الآن ينافسون فى هذا المجال أيضأ ، مشيرأ لتواجد بعثات للحفر الأثري منها بعثة فى وادى الملوك والأخرى فى سقارة والذى يؤكد أن المصريين لأول مرة أصبحوا علماء فى آثارهم .

ولفت إلى أنه تولى عملية تدريب كاملة بهذا الشأن فيما يختصص بأعمال الحفائر لافتأ إلى أن مصر تمتلك فى الوقت الحالى 500 آثرى يقومون بأعمال الحفر الأثرى على مستوى عال وبنفس دقة وجودة العمل الأجنبي .



