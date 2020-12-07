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توك شو

«الخطوات كلها معروفة».. زاهي حواس يكشف سر ومراحل التحنيط عند الفراعنة.. فيديو

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 04:45 ص
العالم الأثري زاهي
العالم الأثري زاهي حواس
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قسم التوك شو
قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن جميع خطوات التحنيط معروفة، موضحا أن مقبرة رقم 63 في وادي الملوك كشف بداخلها 8 توابيت بها كل المواد الخام التي تستخدم بالتحنيط.

وأضاف «حواس» خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج «مساء DMC» المذاع على قناة «دي إم سي» أن خطوات التحنيط تأخذ 70 يوما، مقسمين 40 يوما للتجفيف بعد يتم تفريج الجسد من الأعضاء ماعدا القلب والمخ .

وأوضح وزير الآثار الأسبق، أنه لا يوجد اي فرق بيننا وبين الفراعنة، ولكن كان لديهم اعتقاد بعودة الإنسان مرة أخرى والفكر في العالم الآخر لذلك اهتموا بالمقابر والمعابد، مشيرا إلى أن الفرق الوحيد بيننا وبين الفراعنة أننا نتكاسل ولا بد ان نفكر في العمل والإنتاج.

وأكد الدكتور زاهي حواس أن متحف الحضارة المصرية يحكي قصة تاريخ مصر من ما قبل التاريخ حتي العصر الحديث، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من بنائه في عام 2015 في موقع خرافي بالقاهرة، موضحا أن مشروع بناء متحف الحضارة المصرية كان بالاشتراك مع منظمة اليونسكو.

وتابع ، أن عملية تدشين المتحف المصرى الكبير بلغت مليار دولار حتى الآن، لافتا إلى أن إنارته فقط تتكلف ملايين، منوها إلى أن المتحف المصرى الكبير هو أعظم مشروع ثقافى أثرى فى القرن 21.

ولفت إلى أن عملية العمل المتحفي لابد أن تقوده إدارة على أعلى مستوى وأن المنصب لا يقتصر على المصرى ولكن يترك للمنافسة لإيجاد أعظم الأثريين للمشاركة فى هذا الحدث التاريخى الضخم.

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