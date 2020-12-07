ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بايدن يحصل على إحاطات وزارة الدفاع الأمريكية اليوم

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 05:19 ص
جو بايدن
جو بايدن
Advertisements
شريف سيد
أعلن مسئولون في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عن تلقي أعضاء الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إحاطات وكالات الاستخبارات الأمريكية والبنتاجون، بداية من اليوم الإثنين. 

وقال مسئول دفاعي أمريكي وفق ما نقلته وسائل إعلام: "سيلتقي أعضاء فريق بايدن بمسئولين من وكالات الاستخبارات ووزارة الدفاع الأمريكية يومي الإثنين والثلاثاء". 

ومن جانبها، نفت وزارة الدفاع الأمريكية، التقارير التي تحدثت عن إعاقتها عقد اجتماعات بين فريق بايدن وبعض المسئولين في الوزارة، أو أجهزة الاستخبارات الأمريكية. 

وألقى العديد من مسئولي الدفاع الأمريكية اللوم على تأجيل الاجتماعات على فريق بايدن الانتقالي، وليس على مسئولي الوزارة. 

وقال مسئولو في البنتاجون إنه تقرر تحديد موعد جلسات فريق بايدن الانتقالي ومسئولي وزارة الدفاع، قبل ظهور التقارير الإعلامية عن عرقلة الوزارة لهذه الاجتماعات. 

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، كريستوفر سي ميلر، أن وزارة الدفاع (البنتاجون) تتعاون بشكل كبير مع الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن.

وقال ميلر في تصريحات صحفية، إنه "لا صحة للأنباء التي تتحدث عن عدم تعاوننا مع فريق بايدن الانتقالي، مؤكدًا أن البنتاجون له تاريخ مشرف بالتعاون مع الحزبين عند نقل السلطة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد ساعة من توليه المنصب.. وزير دفاع ترامب الجديد يهرول إلى مبنى البنتاجون

ترامب يطيح بمسئوليه المشاغبين ويحيط نفسه بالمخلصين في وزارة الحرب

وزير الدفاع الأمريكي الجديد: قرارات ترامب لن تؤثر على قوة الجيش

البنتاجون تعلن موقفها من التعامل مع إدارة بايدن

فريق بايدن يكشف عن موعد تسلمه أول موجز يومي من المخابرات الأمريكية

إدارة بايدن تبدأ عملية استلام السلطة في وزارة الخارجية الأمريكية

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: أشكر جماهير الزمالك على دعم مجلس الإدارة

محمد الشناوي: لاعبو الأهلي والزمالك دائما أخوة ومع بعض في المنتخب

محمد الشناوي: «نعلم ناشئي الأهلي أن ما يعرفه الفريق هو الفوز فقط».. فيديو

جد ولا فنكوش.. مرتضى منصور يكشف المؤامرة ضده بالصوت والصورة بعد ساعة

الذهب يضرب من جديد.. ارتفاع كبير في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 7-12-2020

المدير التنفيذي للأهلي: وعدنا جمهورنا بأفريقيا ونفتخر بانتمائنا للقلعة الحمراء.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مأساة بعد حادث تصادم أليم لعدة سيارات على طريق سريع.. صور

الروح حلوة.. شاهد رجل يترك زوجته وسط حريق مرعب ويهرب مع ابنه.. فيديو

ابتكار.. فستان غريب يمكن ارتداؤه بـ 11 طريقة مختلفة.. صور