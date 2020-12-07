بايدن يحصل على إحاطات وزارة الدفاع الأمريكية اليوم

أعلن مسئولون في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عن تلقي أعضاء الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إحاطات وكالات الاستخبارات الأمريكية والبنتاجون، بداية من اليوم الإثنين.





وقال مسئول دفاعي أمريكي وفق ما نقلته وسائل إعلام: "سيلتقي أعضاء فريق بايدن بمسئولين من وكالات الاستخبارات ووزارة الدفاع الأمريكية يومي الإثنين والثلاثاء".





ومن جانبها، نفت وزارة الدفاع الأمريكية، التقارير التي تحدثت عن إعاقتها عقد اجتماعات بين فريق بايدن وبعض المسئولين في الوزارة، أو أجهزة الاستخبارات الأمريكية.





وألقى العديد من مسئولي الدفاع الأمريكية اللوم على تأجيل الاجتماعات على فريق بايدن الانتقالي، وليس على مسئولي الوزارة.





وقال مسئولو في البنتاجون إنه تقرر تحديد موعد جلسات فريق بايدن الانتقالي ومسئولي وزارة الدفاع، قبل ظهور التقارير الإعلامية عن عرقلة الوزارة لهذه الاجتماعات.





وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، كريستوفر سي ميلر، أن وزارة الدفاع (البنتاجون) تتعاون بشكل كبير مع الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن.





وقال ميلر في تصريحات صحفية، إنه "لا صحة للأنباء التي تتحدث عن عدم تعاوننا مع فريق بايدن الانتقالي، مؤكدًا أن البنتاجون له تاريخ مشرف بالتعاون مع الحزبين عند نقل السلطة.



