كان خمورجي وبتاع ستات.. زاهي حواس يكشف مؤامرة زوجة الملك رمسيس الثالث لقتله

قال الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، إن الملك رمسيس الثالث كان كبيرا في السن ويشرب الخمور بكمية كبيرة "خمورجي" ويحب النساء كثيرا وكان دائما لا يخرج من القصر الخاص به وقام بتعين نجله رمسيس الرابع ملك.





وأضاف «حواس» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن زوجة الملك "رمسيس الثالث" الثانية كان لديها ابنا يدعي "بن تاهور" فقامت بعمل مؤامرة لتعين "بن تاهور" ملكا، بدلا من "رمسيس الرابع" ودونت تلك المؤامرة في بردية تسمي بـ "بردية الحريم"





وتابع وزير الآثار الأسبق، أن جاء في تلك البردية أن زوجة "الملك رمسيس الثالث" الثانية قامت بتجميع قوات جيش ونساء وحرس وقاموا بالدخول إلى الملك ولكن لم يرد في تلك البردية أنهم قتلوا الملك.





ويتعتبر مقبرة الملك رمسيس الثالث من أشهر المقابر الموجودة بوادى الملوك بمدينة القرنة الأثرية بمحافظة الأقصر، ويطلق عليها اسم " KV11 " ، فهى مقبرة ثانى ملوك الأسرة العشرين الذى حكم مصر فى أصعب فترة فى التاريخ لمدة 31 عاما .





حيث قال الباحث الأثري "الطيب حسن عبد الله" إن الملك رمسيس الثالث من أعظم الملوك المحاربين فى تاريخ مصر القديم حيث حارب فى العام الخامس والثامن الحادى عشر من حكمه شعوب البحر والنوبة من الجنوب كما تصدى رمسيس الثالث أيضا لهجومين لليبيين على حدود مصر الغربية، وأمن البلاد وعمل إنشاءات كثيرة منها مدينة هابو وعمل إضافات بمعبد آمون فى الكرنك وإنشاء مقبرته المشهورة باسم " KV11 " .





وأضاف " الطيب " إنه فى غفلة من الزمان كانت النهاية المأساوية الحزينة التى أنهت حياة الملك رمسيس الثالث وهى مؤامرة الحريم والتى أدت إلى ذبحه فالدراسات الحديثة أثبتت أن هناك قطعين فى الرقبة وتفسير ذلك أن زوجات الملك كل واحد منهن تريد أن يصبح ابنها البكر .





ومن دراسة إحدى البرديات أن احدى زوجاته (الملكة تى) قامت بعمل مؤامرة بهدف تنصيب ابنها بنتاور وريثا للعرش بدلا من رمسيس الرابع (ابن الملكة ايست) , فدبرت له مؤامرة كبرى اشترك فيها 40 من رجال و نساء البلاط و الحاشية و بعض رجال الجيش مع ابنها بنتاؤور وقد عثر على مومياء تدعى Unknown Man E ملفوفة فى جلد ماعز وغير دقيقة التحنيط وربما عوقب هذا الابن بشرب ماده سامة انهت حياته معاقبة له على اشتراكه فى تلك الجريمة البشعة.





واشار الى ان مقبرة الملك رمسيس الثالث لم تكن المقبرة الاساسية للملك ولكن كانت مقبرة والده وعند ترك والده لها اخذها وعمل بها انشاءات خاصة وعرفت هذه مقبرة باسم عازفى الهارب لأنه يوجد بها نقش لاثنين من عازفى الهارب فى احدى غرف المقبرة مشيرا بانه تم اكتشاف هذه المقبرة فى عام 1767 والذى اكتشفها جيمس بروس .