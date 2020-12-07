أنيسة حسونة تحكي عن شعورها بعد إشادة زوجة الرئيس بها

قالت أنيسة حسونة، عضو مجلس الشعب، إن المرة الثالثة التي أصيبت فيها بالسرطان كانت صعب وصادمة، معقبة: كنت أتوقع أني لن أصاب بالسرطان مرة ثانية بعد الشفاء منه، مشيرة إلى أنها فقدت الأمل فور علمها بإصابتها للمرة الثالثة وكادت أن تستسلم.





وفيما يخص حديث سيدة مصر الأولى "انتصار السيسي" عن الكتاب الخاص بيها، أوضحت، حديثها وإشادتها بي كان بمثابة طبطة، معقبة: "كتر ألف خيرها ومكنتش مصدقه أنها بتتكلم عني".





وأكملت "حسونه" خلال حوارها ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي"، صدمة الإصابة بالمرض صعبة وقاسية، وأول سؤال بتساليه بعد تأكيد الإصابة هو "اشمعني أنا..في البداية مبنقدرش أن نتقبل المرض".





وأضافت، بتكون السيدة في حالة رفض وإنكار للواقع، معقبة: "ابنة خالتي تعمل طبيبة نفسية نصحتني بأن اتعامل مع السرطان كصديق رزل، وأن تحاول سماع كلامه وإرضاءه".



