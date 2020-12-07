أنيسة حسونة تحكي عن شعورها بعد إشادة زوجة الرئيس بها

قالت أنيسة حسونة، عضو مجلس الشعب، إن المرة الثالثة التي أصيبت فيها بالسرطان كانت صعب وصادمة، معقبة: كنت أتوقع أني لن أصاب بالسرطان مرة ثانية بعد الشفاء منه، مشيرة إلى أنها فقدت الأمل فور علمها بإصابتها للمرة الثالثة وكادت أن تستسلم.
وفيما يخص حديث سيدة مصر الأولى "انتصار السيسي" عن الكتاب الخاص بيها، أوضحت، حديثها وإشادتها بي كان بمثابة طبطة، معقبة: "كتر ألف خيرها ومكنتش مصدقه أنها بتتكلم عني".
وأكملت "حسونه" خلال حوارها ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي"، صدمة الإصابة بالمرض صعبة وقاسية، وأول سؤال بتساليه بعد تأكيد الإصابة هو "اشمعني أنا..في البداية مبنقدرش أن نتقبل المرض".
وأضافت، بتكون السيدة في حالة رفض وإنكار للواقع، معقبة: "ابنة خالتي تعمل طبيبة نفسية نصحتني بأن اتعامل مع السرطان كصديق رزل، وأن تحاول سماع كلامه وإرضاءه".
وفيما يتعلق بكتابها "بدون سابق إنذار" أشارت أنيسة حسونة إلى أنها لم تكن تنتوى أن تصدر هذا الكتاب، لأنها لم ترِد أن تكتب عن هذه التجربة القاسية، إلا أن بناتها شجعوها لكى تكتب الكتاب، حتى تتحدث عن تجربتها بكل صراحة، ولكى نظهر فى هذا الكتاب أن الأمل موجود، مشيرة إلى أنها كانت سعيدة بأنها استطاعت ان تعبر عن تجربتها.
وظهرت السيدة انتصار السيسى ، قرينة رئيس الجمهورية خلال حوارها مساء اليوم مع الإعلامية إسعاد يونس، عبر فضائية "DMC".
وتحدثت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن الروايات التي تفضلها، مثل موسوعة مصر القديمة لسليم حسن، حيث تحكى تاريخ مصر وعظمة الحضارة المصرية وتحمل صورا جميلة، بجانب رواية الوتد لخيرى شلبي، حيث تمثل شخصية المرأة المصرية الريفية المتحملة للمسئولية والمواقف الصعبة التي مرت عليها، والستات كلها بتحب نفسها في هذه الشخصية، بجانب أشياء أخرى مثل الأيام لطه حسين، وكتب العقاد في عبقرية عمر وعبقرية خالد.. جميعها أشياء جميلة وتحمل استفادة كبيرة جدًا.
وأضافت قرينة الرئيس السيسي، :"كنا نتحدث مع بعضنا البعض كطلبة، كانت قصص جميلة.. بجانب إحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ، وكثيرون أثروا في حياتنا، ومازلنا نحبهم ونحب قصصهم، بالإضافة لكتب جديدة مثل بدون سابق إنذار للدكتورة أنيسة حسونة، حيث جسدت المرأة حينما تتعرض للصعاب والتحدى وتقف أمام الدنيا لسعادة أسرتها، لتؤكد قوتها.